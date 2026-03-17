Allianz registra lucro recorde e cresce 8,4% em 2025

A Allianz encerrou 2025 com resultados recordes, marcando um início sólido de seu novo ciclo estratégico. O grupo reportou lucro operacional recorde de 17,4 bilhões de euros, alta de 8,4% na comparação anual, impulsionado pelo crescimento consistente em todos os segmentos de atuação.

O volume total de negócios também avançou, atingindo 186,9 bilhões de euros, alta de 8,1%, enquanto o lucro líquido básico dos acionistas cresceu 10,9%, somando 11,1 bilhões de euros. Já o lucro por ação registrou avanço de 12,5%, chegando a 28,61 euros.

O desempenho da companhia foi acompanhado por um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ajustado de 18,1%, além do fortalecimento da posição de capital. O índice de solvência (Solvency II) subiu para 218%, avanço de 10 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Para Oliver Bäte, CEO do grupo, os resultados refletem a capacidade da seguradora de manter consistência mesmo em um cenário global desafiador. “Os resultados recordes da Allianz para 2025 demonstram, mais uma vez, nossa capacidade de entregar resultados confiáveis, inclusive em ambientes de rápida transformação e cada vez mais polarizados. A solidez do nosso desempenho e dos nossos fundamentos vai muito além da nossa disciplina financeira e resiliência operacional. Nosso sucesso também é impulsionado pela força da nossa marca líder, pela fidelidade imbatível dos nossos clientes e por funcionários altamente motivados”, destaca. O executivo destacou ainda o papel da companhia na oferta de proteção acessível e na mitigação de riscos em um ambiente global mais incerto.

O segmento de Ramos Elementares (P&C) foi o principal destaque do ano, com lucro operacional de 9 bilhões de euros, alta de 13,9%. O índice combinado melhorou para 92,2%, refletindo ganhos de eficiência operacional e disciplina na subscrição. O crescimento foi impulsionado tanto pelo segmento de varejo quanto pelo corporativo, que apresentaram expansão relevante e melhora nos níveis de rentabilidade.

Na divisão de Vida e Saúde, a Allianz manteve desempenho consistente, com crescimento do valor de novos negócios e lucro operacional de 5,6 bilhões de euros. A margem de novos negócios permaneceu estável, evidenciando resiliência mesmo diante de oscilações macroeconômicas.

Já a área de Gestão de Ativos registrou entradas líquidas relevantes, reforçando a diversificação das fontes de receita do grupo.

Para 2026, a Allianz projeta manter o mesmo patamar de lucro operacional, com estimativa de 17,4 bilhões de euros, podendo variar em até 1 bilhão de euros para mais ou para menos. A companhia também anunciou um novo programa de recompra de ações de até 2,5 bilhões de euros.

A CFO do grupo, Claire-Marie Coste-Lepoutre, ressaltou o foco na execução estratégica e na geração de valor sustentável. “Tivemos um excelente início em nosso novo ciclo estratégico. Nosso desempenho destaca a força e a resiliência do modelo de negócios da Allianz. Os resultados recordes da Allianz para 2025 são caracterizados por um crescimento muito bom em todos os nossos segmentos e excelente rentabilidade, enquanto fortalecemos ainda mais nossa solidez financeira.”

O Conselho de Administração também propôs o pagamento de dividendo de 17,10 euros por ação, alta de 11% em relação ao ano anterior, reforçando o compromisso com o retorno aos acionistas.