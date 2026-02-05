Nordeste lidera destinos do Carnaval e reforça atenção aos riscos

A Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa), em parceria com a Sptint Dados, divulgou um levantamento que destaca o protagonismo do Nordeste entre os destinos mais buscados para o Carnaval 2026. De acordo com o estudo, entre os 10 destinos mais procurados no mercado nacional, sete estão localizados na região: Recife (PE), Maceió (AL), Fortaleza (CE), Natal (RN), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA). A pesquisa, realizada junto às operadoras associadas da entidade, aponta ainda um crescimento expressivo na demanda por destinos de sol e praia, já que os turistas são atraídos pela combinação de clima, litoral, cultura e grandes festas populares.

O cenário reflete o aquecimento do turismo e movimenta fortemente a economia dessas cidades, especialmente o setor hoteleiro, que se prepara para operar em sua capacidade máxima. Com o aumento expressivo de hóspedes, serviços e colaboradores, cresce também a complexidade da operação e a exposição a riscos que vão além do fluxo normal ao longo do ano.

Em períodos de grandes eventos, especialistas alertam para a importância do planejamento e da proteção dos empreendimentos, principalmente por meio de seguros específicos voltados para o setor de turismo e hotelaria. A alta circulação de pessoas, o uso intenso das estruturas e a realização de eventos paralelos exigem atenção redobrada com segurança, responsabilidade civil e preservação do patrimônio.

Para Ana Claudia Santos, representante do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o Carnaval é um dos períodos mais estratégicos para o turismo no Nordeste, especialmente para o setor hoteleiro. Nesse contexto, qualquer imprevisto pode gerar prejuízos significativos.

Segundo ela, os seguros específicos para hotelaria oferecem cobertura para danos ao patrimônio, acidentes envolvendo hóspedes e colaboradores, além de responsabilidade civil, garantindo mais tranquilidade para o empresário e maior segurança para a operação.

Ana Claudia destaca ainda que o seguro vai além de uma exigência contratual e deve ser encarado como uma ferramenta estratégica de gestão e continuidade dos negócios. “O seguro protege o investimento e contribui para que a experiência do turista seja segura, positiva e sem impactos, mesmo em períodos de alta demanda como o Carnaval”, reforça.