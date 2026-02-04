EXCLUSIVO – Depois de três anos de parceria e a mudança da marca em 2025, a Acrisure agora investe em uma nova fase de atuação, com abertura de novas frentes como resseguro e parcerias. Na verdade, ela já possuía estes setores, que foram fortalecidos com a chegada de novas executivas

Em um cenário de incertezas que, segundo o próprio mercado, deixou de ser exceção para se tornar regra, a empresa reforça sua estratégia de crescimento no Brasil apoiada em especialização técnica, investimento em tecnologia e proximidade com clientes e parceiros. Presente em 24 países e considerada uma das corretoras que mais crescem no mundo, a companhia enxerga no país oportunidades estruturais em setores como agronegócio, infraestrutura, energia e logística.

“Nosso ano será atípico, o que acabou se tornando normal”, resume Thomaz Menezes, CEO da Acrisure e head para a América Latina. Para o executivo, o seguro ocupa um papel central como ferramenta de viabilização de investimentos, sobretudo em um ambiente que exige cada vez mais tecnologia, gestão de riscos e previsibilidade. “Temos várias oportunidades para serem exploradas, do agro à infraestrutura. O seguro entra como a melhor ferramenta para garantir o investimento de empresas e pessoas”, afirma.

A história recente da Acrisure no Brasil está diretamente ligada ao movimento global de consolidação da companhia. Com a saída do private equity da operação brasileira da It’sSeg, em 2022, a empresa passou a integrar o grupo Acrisure, que já havia realizado estratégia semelhante em outros mercados. Hoje, o grupo reúne mais de 19 mil colaboradores, mais de 2 milhões de vidas seguradas, US$ 4,3 bilhões em receitas e ocupa a posição de oitava maior corretora do mundo.

No Brasil, os números refletem a relevância da operação local: são mais de 880 colaboradores, R$ 5,4 bilhões em prêmios administrados e 2,1 milhões de vidas seguradas no segmento corporativo. A atuação combina consultoria, corretagem e administração de seguros para empresas e pessoas físicas de diferentes portes. “Tivemos o privilégio de adquirir empresas com as quais sempre sonhamos, escolhendo pessoas, marcas e estruturas. Fizemos um processo cirúrgico de integração”, destaca Menezes, ressaltando que comprar é apenas parte do desafio. “Poucos brokers conseguem, de fato, integrar e consolidar sem atrito. Isso exige relacionamento e alinhamento”, sentenciou

Especialidades como pilar estratégico

A aposta em especialidades técnicas ganhou tração com a criação de quatro novas verticais, detalhadas por Karina Andrade, vice-presidente de riscos corporativos. “Não abrimos mão da proximidade com o cliente. É isso que sustenta nosso modelo”, afirma.

Entre as novidades está a specialty de Power & Energy, com foco no Nordeste, região que vem se consolidando como protagonista na transição energética. Outra frente é Transporte e Logística, impulsionada por mudanças regulatórias e novas demandas de cobertura. Já a área de Garantia, desenvolvida em associação com a FINN, tornou-se a segunda maior operação da companhia no país, com um sistema que permite a emissão de apólices em menos de três minutos, via plataforma e integração por API, alcançando entre 900 e 1.000 apólices emitidas por mês.

No Agronegócio, a operação tem origem na Bergus e vai além do seguro rural tradicional. “Atendemos toda a cadeia, com soluções que envolvem responsabilidade civil, transporte e outras demandas do produtor, do distribuidor e das cooperativas”, explicou Karina.

A executiva também destacou diferenciais como especialidades técnicas, inclusive jurídicas, mapeamento de ofensores, gestão de riscos, desenvolvimento de seguros sob medida, BI de transporte e sinistros, regulação própria, programas internacionais e road shows como ferramentas de relacionamento com o mercado.

Resseguros e atuação global integrada

O fortalecimento da área de resseguros é outro pilar da estratégia. Segundo Isabella Ximenez, a sua chegada, há quatro meses, teve como objetivo dar suporte às operações de varejo e elevar o nível técnico em um ambiente de maior competição com grandes brokers globais. “Nosso foco é fortalecer as áreas globais e trazer mais transparência aos contratos de resseguro”, ponderou.

Para ela, o desafio é garantir consistência entre a atuação local e internacional. “Queremos ser a mesma companhia dentro e fora do Brasil”, pontuou. Em ciclos de hard market, a qualidade técnica do corretor ganha ainda mais relevância. “Nesses momentos, a técnica pesa tanto quanto a discussão de taxas”.

Canal de parceiros e crescimento sustentável

No relacionamento com corretores parceiros, a Acrisure adota uma estratégia seletiva. Patricia Martins, diretora do canal brokers, explicou que o modelo é baseado em propósito, reconhecimento e performance: “Queremos bons parceiros, em uma quantidade definida, com relacionamento de longo prazo”.

Atualmente, a companhia conta com cerca de 80 parceiros e projeta crescimento de 20% em 2026, priorizando corretores que demandem atendimento personalizado. “Somos uma corretora global com atendimento local. É essencial ter sócios locais tocando as operações, com proximidade e agilidade junto aos clientes”, reforça. A estratégia inclui co-corretagem, compartilhamento de conhecimento e ferramentas para acompanhamento de performance e portfólio.

Para Thomaz Menezes, o Brasil segue como um mercado estratégico para o Grupo, tanto pelo potencial de investimentos em infraestrutura quanto pela liderança em temas como transição energética e infraestrutura. “Temos um mercado bem regulamentado, sem histórico de falências ou quebras relevantes. Isso me motiva todos os dias a trabalhar e criar coisas novas”, afirma.

Entre os desafios, o executivo cita a necessidade de avançar em temas como transparência, educação sobre seguros, investimento em tecnologia, saúde mental e o diálogo com as novas gerações. Internamente, a companhia prepara ainda o retrofit de seis andares de sua sede, reforçando o compromisso de longo prazo com a operação local.

Kelly Lubiato, de São Paulo