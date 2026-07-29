NTT Data anuncia novo head de Seguros

A NTT Data anunciou a contratação de Hugo Assis para comandar a área de Seguros da companhia. Com mais de 20 anos de atuação nos mercados financeiro e segurador, o executivo será responsável por liderar projetos voltados à transformação digital, ao uso de dados e à aplicação de inteligência artificial no setor.

Para a empresa, a chegada de Assis faz parte da estratégia de ampliar a atuação junto às seguradoras em iniciativas relacionadas à modernização de processos e ao desenvolvimento de soluções baseadas em tecnologia.

O executivo destaca a reputação da companhia e a relação de confiança construída com seus clientes como diferencial para o mercado. “A NTT Data sempre foi reconhecida pela proximidade com os clientes e pela qualidade das entregas. A empresa tem credibilidade consolidada no setor de seguradoras, construída ao longo dos anos com base na capacidade técnica de seus profissionais e no compromisso com resultados”.

Como em outros setores, a indústria de seguros está sendo impactada pelo crescente uso de inteligência artificial. A tecnologia está acelerando processos como análise de riscos, validação de documentos, atendimento ao cliente e apoio à tomada de decisão, permitindo que os profissionais se concentrem em atividades de maior valor estratégico.

“O armazenamento de dados aliado à inteligência artificial agiliza muito esses processos, com uma acurácia muito maior do que a humana”, diz Assis. “Um dos grandes desafios da indústria é acelerar essa adoção: as companhias precisam acreditar na tecnologia e adotá-la não como substituição, mas como complemento dos seus times técnicos”, completa.

Por isso, segundo o executivo, é um erro ver a IA como uma ameaça ao mercado de seguros. “A tecnologia permite ao setor gerar mais valor ao cliente”, diz. “Hoje, a pessoa que mantém hábitos saudáveis, por exemplo, pode construir uma relação contínua com a seguradora e receber benefícios em vida, não apenas quando ocorre um sinistro. Essa mudança só é possível porque temos mais dados e mais inteligência”, comenta.

Segundo Assis, essa evolução depende da capacidade das empresas de transformar grandes volumes de informação em decisões de negócio. “Sem informação, não há transformação. É justamente aí que a NTT Data apoia seus clientes: ajudando as seguradoras a converterem dados em ações concretas por meio da tecnologia. Esse é um dos principais desafios que estamos enfrentando ao lado do mercado”, conclui