MetLife abre inscrições para Programa de Estágio 2026

A MetLife Brasil abriu inscrições para o programa de estágio NextGen 2026, voltado a estudantes universitários com previsão de formatura a partir de junho de 2028. O prazo para candidatura vai até 28 de fevereiro. O programa oferece oportunidades em diferentes áreas e não estabelece limite de idade para participação.

Durante o processo seletivo, a companhia adota uma dinâmica de imersão presencial, que permite aos candidatos conhecerem o ambiente de trabalho, a cultura organizacional e as áreas de atuação da empresa. Os participantes também terão contato com estagiários que já integram o time, que compartilharão experiências sobre a rotina e o desenvolvimento profissional na MetLife.

“O Programa de Estágio MetLife 2026.1 foi estruturado para oferecer uma experiência prática de aprendizado e desenvolvimento desde o início do processo seletivo. A proposta é atrair estudantes com perfil curioso e protagonista, que queiram construir uma trajetória profissional em um ambiente colaborativo e voltado ao crescimento”, afirma Gustavo Fermino, diretor de Recursos Humanos da MetLife Brasil.

As inscrições podem ser realizadas por meio do link do Programa NextGen 2026.1. Para participar, é recomendável ter conhecimentos no pacote Office, disponibilidade para atuação em modelo híbrido na região da Berrini, em São Paulo, e estar cursando ensino superior em áreas como administração, economia, ciências contábeis, ciências atuariais, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, engenharias, estatística e cursos correlatos.

O processo seletivo prioriza a troca de informações e a comunicação contínua com os candidatos ao longo das etapas, desde a inscrição até o início das atividades dos aprovados. “Com 157 anos de atuação global, a MetLife convida estudantes que desejam iniciar sua trajetória profissional em uma companhia presente em diferentes mercados e culturas”, finaliza Fermino.