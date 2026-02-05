Microfranquias de seguros ampliam acesso ao empreendedorismo

Empreender no Brasil costuma estar associado a alto investimento inicial, estrutura complexa e riscos elevados. Nos últimos anos, no entanto, um modelo tem ganhado relevância ao propor uma lógica diferente: as microfranquias de seguros, que permitem iniciar um negócio próprio com custos mais baixos, operação enxuta e potencial de crescimento escalável.

O setor de seguros reúne características que favorecem esse movimento. A atividade não exige estoque, pode ser operada em home office e trabalha com demanda recorrente, já que a renovação de apólices faz parte do modelo de negócio. Esses fatores tornaram o segmento atrativo para profissionais em transição de carreira, corretores autônomos e empreendedores iniciantes.

Um dos exemplos desse modelo é a Seguralta, rede de franquias de seguros fundada em 1968, em São José do Rio Preto (SP). A empresa iniciou sua expansão por meio do franchising em 2008 e atualmente soma mais de 2 mil unidades comercializadas no país, atendendo cerca de 270 mil clientes.

A modalidade de entrada mais acessível da rede é o modelo Home, com investimento inicial médio de R$ 45 mil. A operação pode ser realizada a partir da residência do franqueado, com capital de giro reduzido e foco em relacionamento e atendimento consultivo. O faturamento médio mensal estimado é de R$ 15 mil, com lucro aproximado de R$ 8 mil a partir do sexto mês e prazo de retorno entre 12 e 20 meses.

Para empreendedores que buscam uma estrutura física maior, o modelo Office exige investimento inicial médio de R$ 75 mil e apresenta faturamento mensal estimado em R$ 24 mil. O lucro médio pode chegar a R$ 13 mil, com retorno dentro do mesmo intervalo de tempo. Já as modalidades Basic e Standard atendem perfis que desejam ampliar carteira, equipe e presença regional, com investimentos a partir de R$ 120 mil e R$ 250 mil, respectivamente.

Apesar das diferenças de porte, todos os modelos compartilham características comuns, como suporte da franqueadora, acesso a um portfólio diversificado de seguradoras, treinamentos contínuos e processos padronizados.

O avanço das microfranquias de seguros acompanha uma mudança no perfil do empreendedor brasileiro. Com menor disponibilidade de capital e maior cautela na tomada de risco, cresce a busca por negócios com investimento inicial reduzido, previsibilidade de receita e apoio operacional.

Paralelamente, o próprio mercado de seguros passa por transformação. O aumento do número de pequenos negócios, a maior exposição a riscos climáticos e econômicos e a busca por proteção patrimonial ampliaram a demanda por corretores e consultores com atuação mais próxima do cliente.

Mais do que uma alternativa de entrada no empreendedorismo, as microfranquias de seguros se consolidam como um modelo estruturado, com marca reconhecida e potencial de crescimento gradual, características cada vez mais valorizadas no franchising brasileiro.