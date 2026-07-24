FenaSaúde participa de encontro do CSP Bahia

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) promoverá, no dia 29 de julho, em Salvador, um encontro para discutir o cenário da saúde suplementar no Brasil, as perspectivas para o segundo semestre de 2026 e os desafios enfrentados pelo setor. O convidado será o diretor-executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Bruno Sobral de Carvalho.

O evento será realizado às 14h30 e reunirá corretores de seguros, profissionais da área de benefícios e representantes do mercado para debater temas como o aumento dos custos assistenciais, mudanças regulatórias, incorporação de novas tecnologias e a sustentabilidade da saúde suplementar.

Bruno Sobral de Carvalho é engenheiro civil e mestre em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), além de possuir MBA pela Georgetown University. Ao longo da carreira, atuou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Ministério da Fazenda, na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e na Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde).

Para o presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, o encontro busca contribuir para a atualização dos profissionais do segmento.

“A saúde suplementar vive um período de transformação. Os desafios são muitos, mas o mercado também apresenta novas oportunidades de crescimento. A participação da FenaSaúde amplia esse debate ao compartilhar uma visão qualificada sobre o cenário atual e as perspectivas para os próximos meses”, ressalta.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site do CSP Bahia.