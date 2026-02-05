FenaCap completa 19 anos e reforça papel da Capitalização

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) celebra no dia 7 de fevereiro, 19 anos de atuação dedicada ao fortalecimento e ao desenvolvimento do setor de Capitalização no Brasil. Ao longo de quase duas décadas, a entidade se firmou como representante do segmento, contribuindo para a modernização regulatória, o fortalecimento da governança e a ampliação do papel dos Títulos como solução segura e eficiente para a sociedade e a economia.

O novo ciclo tem início em um momento especialmente relevante para o setor. A Capitalização avança como instrumento de Garantia em licitações, concessões e PPPs, apoiada por marcos legais recentes e pelo diálogo técnico com reguladores e formuladores de políticas públicas. Ao mesmo tempo, a regulamentação da Resolução Conjunta nº 12 amplia o uso dos Títulos de Capitalização em operações de crédito, reforçando sua contribuição para a concorrência no sistema financeiro e para o acesso a condições mais favoráveis aos consumidores.

Para 2026, a FenaCap projeta um ano de intensa atuação institucional, com foco em temas como infraestrutura, Garantias, crédito, segurança jurídica e educação técnica do mercado. A Federação seguirá com participação ativa em debates estratégicos para a sociedade reafirmando seu compromisso com o crescimento sustentável e responsável da Capitalização.

“Celebrar 19 anos é reconhecer a maturidade institucional da FenaCap e, ao mesmo tempo, olhar para a frente. A Capitalização vive um novo capítulo, com papel cada vez mais relevante para a infraestrutura, o crédito e o desenvolvimento do país, e a Federação seguirá atuando para confirmar ao mercado a segurança, a eficiência e a previsibilidade dos Títulos”, afirma Denis Morais, presidente da FenaCap.