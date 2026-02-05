Bradesco Seguros centraliza proteções em nova função do app

Dando mais um passo em sua jornada de inovação, a Bradesco Seguros amplia o Minhas Proteções, solução digital que concentra, em um só lugar, as principais informações sobre seguros e produtos de previdência complementar contratados pelos clientes ou compartilhadas de outras instituições. Focada em facilitar a visualização e a gestão das proteções pessoais, a ferramenta foi desenvolvida para oferecer mais praticidade, autonomia e clareza ao cliente.

“O Minhas Proteções nasce para simplificar a vida dos nossos clientes, reunindo, em um único ambiente digital, informações importantes sobre seus seguros e previdência, reforçando nosso compromisso com a inovação e a experiência digital do cliente”, afirma Guilherme Jun Haraguchi, Superintendente da Bradesco Seguros.

A funcionalidade permite que o cliente visualize seus produtos de forma integrada, mesmo que tenham sido contratados de outras instituições, sem a necessidade de acessar diferentes plataformas. Isso garante mais controle e organização das suas proteções, com uma experiência fluida e centralizada.

Com mais de 40 serviços disponíveis, relacionados a Saúde, Dental, Auto, Residencial, Vida, Seguro Viagem, Capitalização e Previdência, o app da Bradesco Seguros oferece acesso rápido a funcionalidades como:

Emissão de 2ª via de boleto

Consulta de coberturas e assistências

Visualização de carteirinhas de saúde e dental

Busca de médicos e clínicas credenciadas

Solicitação de reembolsos

Contratação de produtos, como o plano Dental, diretamente pelo aplicativo

A iniciativa acompanha as transformações do setor, fortalecendo a experiência do cliente em um ambiente cada vez mais digital e conectado, consolidando a Bradesco Seguros como referência em inovação no ecossistema de seguros.

Para saber mais sobre o Minhas Proteções, acesse diretamente pelo .