Ultima atualização 04 de fevereiro

powered By

Bradesco Seguros centraliza proteções em nova função do app

Guilherme Jun Haraguchi
Guilherme Jun Haraguchi

Dando mais um passo em sua jornada de inovação, a Bradesco Seguros amplia o Minhas Proteções, solução digital que concentra, em um só lugar, as principais informações sobre seguros e produtos de previdência complementar contratados pelos clientes ou compartilhadas de outras instituições. Focada em facilitar a visualização e a gestão das proteções pessoais, a ferramenta foi desenvolvida para oferecer mais praticidade, autonomia e clareza ao cliente. 

“O Minhas Proteções nasce para simplificar a vida dos nossos clientes, reunindo, em um único ambiente digital, informações importantes sobre seus seguros e previdência, reforçando nosso compromisso com a inovação e a experiência digital do cliente”, afirma Guilherme Jun Haraguchi, Superintendente da Bradesco Seguros. 

A funcionalidade permite que o cliente visualize seus produtos de forma integrada, mesmo que tenham sido contratados de outras instituições, sem a necessidade de acessar diferentes plataformas. Isso garante mais controle e organização das suas proteções, com uma experiência fluida e centralizada. 

Com mais de 40 serviços disponíveis, relacionados a Saúde, Dental, Auto, Residencial, Vida, Seguro Viagem, Capitalização e Previdência, o app da Bradesco Seguros oferece acesso rápido a funcionalidades como: 

  • Emissão de 2ª via de boleto 
  • Consulta de coberturas e assistências 
  • Visualização de carteirinhas de saúde e dental 
  • Busca de médicos e clínicas credenciadas 
  • Solicitação de reembolsos 
  • Contratação de produtos, como o plano Dental, diretamente pelo aplicativo 

A iniciativa acompanha as transformações do setor, fortalecendo a experiência do cliente em um ambiente cada vez mais digital e conectado, consolidando a Bradesco Seguros como referência em inovação no ecossistema de seguros. 

Para saber mais sobre o Minhas Proteções, acesse diretamente pelo aplicativo Bradesco Seguros.

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.