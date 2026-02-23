Mapfre promove mudanças em massificados e Mapfre On

A Mapfre nomeia a executiva Andrea Nogueira para o cargo de diretora de seguros massificados. Na empresa desde 2022, onde atuava como superintendente do segmento, a executiva passa a responder pela estratégia de crescimento da unidade, com foco na ampliação do portfólio, ganho de eficiência e fortalecimento da presença da seguradora nesse nicho.

A diretoria de seguros massificados da Mapfre é a área técnica responsável pelo desenvolvimento de produtos ‘não auto’ e ‘não vida’ voltados ao varejo. Entre os principais produtos estão os seguros empresarial (PME), residencial, habitacional, equipamentos, garantia estendida, quebra de garantia de consórcio (SQG), entre outros ramos.

Com 23 anos de experiência no setor, Andrea construiu carreira com base técnica e atuação em áreas como precificação, subscrição e produtos. É formada em ciências atuariais pela PUC-SP e possui especialização em gestão financeira e risco pela FIPECAFI. Na Mapfre, passou a se destacar pelo aprofundamento da estratégia do segmento e pela evolução do portfólio. Em 2025, a área de massificados registrou o maior avanço em volume de prêmios dentro da companhia, com crescimento de 17%.

“A área de massificados tem um papel estratégico na companhia, tanto pela escala quanto pela capacidade de inovação em produtos e serviços, atingindo um público diverso e que tem forte apetite por proteção. O desafio é evoluir a oferta mantendo simplicidade, competitividade e aderência às necessidades dos nossos clientes e canais de distribuição”, afirma a executiva.

Rafael Haddad assume superintendência nacional do ‘Mapfre On’

A seguradora também anunciou a promoção de Rafael Haddad a superintendente nacional do ‘Mapfre On’, plataforma digital de distribuição voltada ao relacionamento e ao suporte a corretores em início de atuação na companhia, com atendimento humanizado.

Na empresa desde 2005, o executivo construiu carreira nas áreas comercial e de gestão. Formado em Administração com ênfase em Gestão de Pessoas, Haddad esteve à frente, em 2022, da criação da plataforma digital, ampliando o acesso dos corretores a um modelo orientado à performance e à escalabilidade.

Agora, passa a liderar uma estrutura que atende cerca de 10 mil corretores, com seis coordenadores regionais e 95 consultores comerciais distribuídos pelo país. “O ambiente digital exige proximidade com o corretor. Nosso foco é fortalecer o ecossistema e gerar mais oportunidades de negócios com consistência, aproveitando todas as vantagens deste modelo”, explica.

Para Nelson Alves, COO da Mapfre (Chief Operating Officer), as movimentações refletem uma estratégia de continuidade e valorização de lideranças internas, que se destacaram por liderar avanços recentes na companhia. “São profissionais que conhecem profundamente o nosso negócio e a cultura da companhia. Essa combinação de experiência técnica e visão de mercado é fundamental para sustentar o crescimento e a transformação que estamos conduzindo no Brasil”, afirma.