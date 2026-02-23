CVG-RJ realiza encontro com a Seguros Unimed

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realiza no dia 26 de fevereiro, em sua sede no Centro do Rio, um encontro com a Seguros Unimed voltado a corretores de seguros e profissionais do setor. A proposta é apresentar produtos, estratégias comerciais e perspectivas para o segmento Vida. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Sympla.

Participam do evento Márcio Alves, gestor regional da Seguros Unimed; Rogério Rocha, gestor da campanha Carteira Recheada; Thaiane Sibilio, André Petra e Samuel Conceição, executivos comerciais da seguradora; e George Dario, CEO e cofundador do Grupo Dario & Porto Consultoria e Corretora de Seguros.

De acordo com a organização, o encontro integra a programação do Clube e tem como objetivo ampliar o acesso à informação estratégica e fortalecer a conexão entre seguradora e corretores. “Ao reunir todos esses profissionais nesse evento, ampliamos o acesso à informação estratégica e fortalecemos a conexão entre companhia e corretores”, afirma Sonia Marra, presidente do CVG-RJ.