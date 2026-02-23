Longevidade exige novo planejamento da aposentadoria

O aumento da expectativa de vida do brasileiro está redesenhando a forma como profissionais e famílias precisam encarar o planejamento financeiro. Mais do que acumular recursos para parar de trabalhar, o desafio agora é estruturar uma estratégia de longo prazo que sustente qualidade de vida, saúde e renda em um cenário de envelhecimento acelerado da população.

Para Marcos Ferreira, empreendedor, investidor anjo e especialista em longevidade e mercado securitário, a aposentadoria deixou de ser um evento isolado no fim da carreira e passou a exigir planejamento estruturado desde o início da vida laboral.

Segundo o especialista, antes de escolher produtos financeiros é fundamental realizar um exercício de visão de futuro. “Estamos vivendo o fenômeno da longevidade. Precisamos imaginar como será essa fase da vida e como queremos vivê-la”, afirma. Entre as principais recomendações para construir uma aposentadoria financeiramente estável, ele destaca:

Reservar obrigatoriamente um percentual da renda durante a fase ativa;

Manter uma reserva de emergência equivalente a pelo menos seis meses de remuneração;

Construir patrimônio diversificado, incluindo imóveis e ativos com liquidez e rentabilidade;

Prever gastos crescentes com saúde a partir dos 60 ou 70 anos;

Começar a poupar o quanto antes, aproveitando o efeito dos juros compostos no longo prazo.

Os seguros funcionam como instrumentos de preservação do patrimônio e recomposição de renda em situações inesperadas, garantindo liquidez em momentos críticos. Já a previdência privada se apresenta como veículo de acumulação de longo prazo, combinando rentabilidade, liquidez e incentivos fiscais, especialmente relevante dentro de uma estratégia sucessória e de planejamento tributário.

O principal erro, segundo o especialista, é não planejar. No entanto, ele alerta que mesmo quem estrutura um plano pode falhar na execução. Disciplina financeira, controle mensal de orçamento e acompanhamento recorrente dos investimentos são práticas essenciais. O apoio de especialistas financeiros também pode contribuir para manter consistência em um planejamento que pode durar de 30 a 50 anos. “Quanto antes começar, menor será o esforço mensal e maior o benefício dos juros compostos”, pontua.

Pensar no longo prazo exige diversificação estratégica. A combinação de renda fixa, renda variável, ativos imobiliários e investimentos internacionais ajuda a diluir riscos e capturar oportunidades ao longo do ciclo econômico. A alocação deve considerar perfil de risco, momento de vida e objetivos financeiros. O acompanhamento por um planejador financeiro independente pode agregar maior clareza e personalização às decisões.

O impacto da longevidade nas finanças

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o número de brasileiros com 60 anos ou mais mais que dobrou entre 2000 e 2023, passando de 15,2 milhões para 33 milhões de pessoas. A projeção indica que o país poderá alcançar 75,3 milhões de idosos em 2070, representando 37,8% da população. A expectativa de vida também avançou: de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023.

Em âmbito internacional, levantamento do Office for National Statistics aponta que, em 2023, homens de 65 anos têm expectativa de viver mais 19,8 anos e mulheres, 22,5 anos, números que tendem a crescer nas próximas décadas. Esse cenário impõe novos desafios: financiar um período potencialmente longo de desaceleração profissional, o chamado “pós-carreira”, antes da aposentadoria definitiva.

Ferreira destaca o conceito de longevidade ativa, que projeta uma vida produtiva e participativa até depois dos 80 anos. Nesse modelo, a aposentadoria tradicional perde espaço para uma transição gradual, com redução de carga de trabalho e novas atividades profissionais ou pessoais.

Mais do que acumular capital, o planejamento passa a envolver saúde, atualização constante de conhecimentos e manutenção de redes sociais e hobbies. “O futuro da aposentadoria está diretamente ligado à forma como organizamos nossa vida financeira e profissional ao longo de toda a trajetória”, conclui.

N.G.