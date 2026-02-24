Expo CIST confirma diplomata e lança página oficial

O Expo CIST lançou a página oficial de sua XI edição, com a programação completa e os palestrantes confirmados. O congresso que é voltado às áreas de logística, seguros e transportes, será realizado em 12 de março, em Campinas (SP), reunindo especialistas e lideranças do setor para discutir temas técnicos e estratégicos.

Entre os destaques está a participação de João Carlos Parkinson de Castro, diplomata do Ministério das Relações Exteriores. Integrante da carreira de ministro do Itamaraty, ele ministrará a palestra de encerramento, às 18h30, com o tema “Logística Integrada e os Novos Corredores Estratégicos da América do Sul”. A apresentação abordará o papel da diplomacia na integração física e econômica regional, com reflexos sobre fluxos comerciais, redução de gargalos logísticos e inserção internacional do Brasil.

Segundo Frederico Leopoldo, presidente do CIST, a edição deste ano terá como foco temas regulatórios e tecnológicos que impactam diretamente o seguro de transportes. “Nesta edição teremos muitos assuntos relevantes para tratar, como os impactos do Corredor Bioceânico e o futuro integrado do seguro de Transporte envolvendo estratégia, regulação e inteligência artificial. Além disso, com as recentes atualizações da Lei 14.599/2023, a publicação da Resolução ANTT nº 6.068/2025 e os avanços debatidos nas plenárias do CIST, acredito que o mercado de seguro de transportes entra em uma nova fase de transformação regulatória e tecnológica”, afirmou.

A organização informou que esta é a última semana para aquisição de ingressos com desconto, no valor de R$ 357, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. A partir de 1º de março terá início a venda do terceiro e último lote, com reajuste nos valores. As inscrições estão disponíveis na Sympla.

A XI edição conta com patrocínio de empresas como Sura, HDI Yelum, Totvs, Ambipar e Omnilink, entre outras. O evento também recebe apoio institucional de entidades como a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Sincor-SP), o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp) e a Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), entre outras instituições do setor.