Prudential reforça governança em IA na Privacy Week

Entre os dias 2 e 6 de fevereiro, a Prudential do Brasil realizou a Privacy Week 2026, iniciativa interna voltada ao fortalecimento da cultura de proteção de dados e governança em Inteligência Artificial. A programação incluiu debates com especialistas externos sobre riscos e responsabilidade no uso de IA e o lançamento do Privacy Quiz, conduzido pela assistente virtual Pietra, que engajou mais de 350 colaboradores em mais de 4 mil interações. A iniciativa reforça o posicionamento da companhia de que inovação tecnológica no setor de seguros deve estar necessariamente associada a ética, transparência e conformidade regulatória.

Ao longo da semana, foram discutidos temas como supervisão humana em decisões automatizadas, revisão atenta de conteúdos gerados por IA e uso exclusivo de ferramentas aprovadas institucionalmente. As conversas destacaram que o avanço da IA amplia eficiência operacional, mas também eleva riscos jurídicos, reputacionais e de proteção de dados, especialmente em segmentos altamente regulados, como o financeiro.

“À medida que a Inteligência Artificial ganha escala no mercado, cresce também nossa responsabilidade. Governança, supervisão e proteção de dados são condições indispensáveis para sustentar a confiança de clientes e parceiros”, afirma Sabrina Calixto, DPO da Prudential do Brasil.