GFT nomeia Fernanda Rodrigues como diretora global de RH

A GFT Technologies anunciou a nomeação de Fernanda dos Santos Rodrigues como nova Diretora Global de Recursos Humanos, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2026. Ela sucede Guillermo Rodríguez no cargo.

Até então responsável pela área de Recursos Humanos da companhia na América Latina, a executiva passa a liderar a estratégia global de gestão de pessoas para uma equipe de mais de 12 mil profissionais distribuídos em mais de 20 países. Segundo a empresa, a promoção reflete os resultados obtidos na região e a intenção de ampliar práticas adotadas localmente para toda a organização.

Com mais de 20 anos de experiência em Recursos Humanos, Fernanda ocupou posições de liderança em empresas como Stefanini, Cognizant, DTS e Ecolab. É graduada em Psicologia, possui MBA em Gestão de Pessoas e especializações em Direito Empresarial e Educação. Também conta com certificação internacional em gestão de pessoas, cultura e desempenho pela Universidade de Stanford, além de atuação como professora de pós-graduação.

Na nova função, a executiva terá como prioridades a ampliação da diversidade, o fortalecimento do desenvolvimento contínuo e a consolidação de uma cultura corporativa orientada por Inteligência Artificial. Entre os eixos estratégicos estão o aumento da participação feminina em posições de liderança, a expansão de programas de capacitação e a incorporação de soluções baseadas em IA nos processos de RH.

“A GFT possui uma base de talentos diversificada, altamente qualificada e distribuída globalmente. Meu objetivo é garantir que nossas práticas de gestão de pessoas acompanhem a velocidade da transformação tecnológica da empresa, promovendo ambientes cada vez mais inclusivos e colaborativos, preparados para um futuro impulsionado pela Inteligência Artificial”, afirma Fernanda dos Santos Rodrigues. “Queremos aprimorar o desenvolvimento de nossos profissionais e fortalecer uma cultura que une desempenho, inovação e responsabilidade”.

O CEO global da companhia, Marco Santos, destacou a relevância estratégica da nomeação. “Fernanda reúne experiência internacional, profundo conhecimento da GFT e uma visão moderna de gestão de pessoas. Sua liderança será fundamental para sustentar nosso crescimento global, fortalecer nossa cultura responsável e centrada em IA e garantir que continuemos sendo um ambiente atraente para talentos em todo o mundo”.