Pier Seguradora anuncia nova CEO

A seguradora Pier anunciou Camila Kataguiri como nova CEO. Até então, a executiva dividia a liderança da insurtech com o cofundador Igor Mascarenhas.

Com mais de US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) captados desde sua fundação, em 2018, a Pier encerrou 2025 com crescimento de 60% em relação a 2024. Fechou o ano com mais de 180 mil clientes e faturamento de R$ 250 milhões. Especializada em seguros de celular e automóveis, a empresa vem explorando o uso de IA no setor e pretende encerrar 2026 com mais de 50% de crescimento.

Camila ingressou na companhia no início de 2022 como COO e foi nomeada co-CEO em 2023, assumindo também a liderança das áreas de tecnologia, dados, produto e marketing. Agora, a executiva passa a responder por toda a gestão do negócio, incluindo as áreas financeira, jurídica e de pessoas, além das frentes que já liderava. Igor Mascarenhas permanece na Pier como acionista e presidente do conselho de administração. “Desde que cheguei à companhia, há quatro anos, vivemos esse processo de transição de forma muito estruturada. Isso foi essencial para que ele [Igor] tivesse segurança em me passar esse legado”, diz a CEO.

Nascida em uma família de imigrantes, Camila é formada em administração pela FGV (Fundação Getulio Vargas), com MBA pela Universidade de Harvard. Começou sua carreira no Deutsche Bank;posteriormente, atuou na Janos Holding, administrando o patrimônio dos fundadores da Natura, e na Advent International, um dos maiores fundos de investimento do mundo.

A executiva também trabalhou durante quatro anos na Restaurant Brands International, empresa do Grupo 3G Capital. Em sua última posição na companhia, em 2021, foi general manager do Burger King USA, liderando toda a operação da região Oeste dos Estados Unidos.

Informação veiculada pela Forbes.