Sancor amplia atuação com parceria do Sicoob Unicoob

A Sancor Seguros tem reforçado sua estratégia de crescimento no Brasil por meio do cooperativismo. A companhia, que iniciou suas operações no país em 2013, destaca a parceria com o Sicoob Central Unicoob como um dos principais canais para ampliar a oferta de seguros aos cooperados, especialmente na Região Sul.

Fundada em 1945 na Argentina, a seguradora teve origem em uma cooperativa formada por produtores rurais. Segundo a empresa, esse modelo continua orientando sua atuação, tanto no relacionamento com parceiros quanto na expansão dos negócios na América Latina.

“A origem cooperativista da Sancor continua sendo um importante diferencial competitivo. Ela orienta a forma como tomamos decisões, construímos relações de longo prazo e desenvolvemos soluções conectadas à realidade dos clientes e parceiros”, afirma Claudia Lopes, CEO da Sancor Seguros no Brasil.

No mercado brasileiro, a companhia mantém uma estrutura dedicada ao atendimento do canal cooperativo, com equipes comerciais e de backoffice voltadas às cooperativas e suas agências. Entre os produtos com maior presença nesse segmento está o seguro de vida, utilizado como uma das principais soluções oferecidas aos cooperados.

“Além de uma via de distribuição, o cooperativismo funciona como uma plataforma de crescimento compartilhado. Nossa relação com o sistema cooperativo é sustentada por uma convergência de valores, visão de longo prazo e atuação construída com base em confiança, proximidade e compromisso com o cliente”, diz Claudia.

Além da atuação comercial, a Sancor afirma desenvolver iniciativas voltadas à mobilidade urbana, educação, esporte e bem-estar social. Entre elas está um projeto de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos implantado em Maringá (PR).

Para Márcio Gonçalves, diretor-presidente do Sicoob Central Unicoob, a parceria entre as instituições reflete princípios comuns ligados ao cooperativismo.

“Cooperativismo e seguro compartilham a mesma essência, baseada na solidariedade, na proteção mútua e na construção de soluções coletivas para os desafios da sociedade. Quando pessoas se unem para compartilhar riscos e cuidar umas das outras, fortalecem comunidades mais resilientes, inclusivas e sustentáveis. Foi justamente essa identidade de valores que aproximou o Sicoob Unicoob da Sancor Seguros e deu origem à Sancor Seguros Brasil”, comenta.

“Há mais de uma década, essa parceria demonstra que é possível conciliar desempenho, inovação e compromisso com as pessoas, colocando a cooperação no centro das decisões e gerando valor para cooperados, clientes e para toda a sociedade”, completa o executivo.