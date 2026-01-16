Assessoria Santa Ritta inaugura filial em Santa Catarina

A Assessoria Santa Ritta anunciou a abertura de sua terceira filial, agora no estado de Santa Catarina. A iniciativa faz parte da estratégia de expansão da empresa e reforça sua aproximação com o mercado segurador da região.

Segundo o sócio fundador, José Santa Ritta, 2025 foi um ano relevante para a trajetória da assessoria. “Vivemos um período de importantes conquistas: celebramos 20 anos de atuação, incorporamos à sociedade o profissional Ernani Lepchak, ampliamos parcerias com novas seguradoras e, a partir do convite de várias delas, expandimos nossa presença neste estado vizinho”, afirma.

A empresa já mantinha atendimento a corretores catarinenses antes da abertura da unidade física. Com o aumento da demanda e o fortalecimento das relações comerciais, a inauguração da filial marca mais um passo na ampliação da atuação regional e na consolidação institucional da Assessoria Santa Ritta.

A nova unidade será liderada pela comercial Rosimeire, que atuará a partir da cidade de Itajaí. A executiva assume a responsabilidade de ampliar a proximidade com os parceiros locais, garantir maior agilidade nos processos e manter o padrão de atendimento da empresa. Esta é a segunda experiência da profissional em projetos de expansão da assessoria. Anteriormente, atuou por três anos na filial de Londrina, atendendo corretores do norte do Paraná. Com a experiência acumulada, Rosimeire atenderá diferentes ramos de seguros, contando com o suporte da equipe técnica da matriz, localizada em Curitiba, que concentra as áreas estratégicas e operacionais da empresa.