O Grupo Exalt encerrou 2025 com avanço em sua estratégia de expansão nacional. Após o lançamento do plano de crescimento em agosto, a holding atingiu a marca de 93 corretoras associadas, frente às 70 registradas anteriormente. O movimento se refletiu nos indicadores financeiros, com crescimento de 67% no volume de prêmios emitidos por adesão e alta de 11% em relação aos resultados de 2024.

Segundo a companhia, o desempenho está associado a um reposicionamento estratégico que vai além da identidade visual e reforça o papel do grupo como uma estrutura voltada à aceleração de negócios. A proposta envolve atuação em frentes como inovação, qualificação e desenvolvimento, com foco em apoiar corretores na organização e profissionalização de suas operações.

Um dos pilares desse modelo é o chamado Ciclo Exalt, que reúne 12 frentes de suporte voltadas à melhoria da eficiência operacional das corretoras associadas. Entre os diferenciais adotados ao longo de 2025 está o apoio na área de Recursos Humanos, com a centralização dos processos de recrutamento e seleção para as empresas integrantes da rede.

“Não somos apenas uma rede, somos uma aceleradora. Hoje, entregamos ao corretor uma visão clara de como escalar sua operação. Ao assumirmos braços operacionais, como o RH, devolvemos ao corretor o tempo necessário para focar no que realmente gera valor: a prospecção e o relacionamento estratégico. Nosso objetivo é transformar associados em profissionais engajados com uma cultura de crescimento que supera os índices médios do mercado”, afirma Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt.

O reposicionamento também impactou o relacionamento com as seguradoras parceiras. Ao atuar como uma estrutura com diretrizes comerciais e operacionais alinhadas, o grupo implementou mais de 20 iniciativas que aproximam as companhias do dia a dia dos corretores. A integração busca facilitar os canais de distribuição e apoiar o aumento da eficiência na comercialização de apólices.

Para 2026, o Grupo Exalt prevê a continuidade da expansão e o lançamento de um novo programa de aceleração e benefícios. A proposta é oferecer entregas customizadas de acordo com o perfil e o estágio de maturidade de cada corretora associada. “Em 2026, daremos um passo ainda mais ambicioso para consolidar a Exalt como uma das operações mais maduras e estruturadas do setor. Queremos garantir que cada corretor da nossa rede tenha acesso a ferramentas que garantam resultados extraordinários e um crescimento sustentável a longo prazo”, conclui Federman.