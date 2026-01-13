A Bradesco Capitalização anuncia seus dois novos produtos: o “Meu Primeiro Milhão” e o “Max Prêmios Torcida”. As novidades reforçam a estratégia da empresa em ampliar o acesso ao planejamento financeiro por meio de soluções simples e acessíveis aos clientes.

O “Meu Primeiro Milhão” é um produto inovador, que traz a ideia de que conquistar R$ 1 milhão pode estar mais perto do que se imagina. Trata-se de um produto por assinatura com valor mensal de R$ 20. Ao realizar os pagamentos, o cliente participa do sorteio milionário. Já com o “Max Prêmios Torcida”, é possível unir o hábito de guardar dinheiro à paixão nacional pelo futebol. Disponível nas modalidades de pagamento único ou pagamento mensal, o produto permite ao cliente se planejar. Com valores a partir de R$ 50, o “Max Prêmios Torcida” oferece 100% de resgate ao fim da vigência, além de sorteios mensais que podem chegar a até R$ 100 mil, de acordo com o produto escolhido.

Para José Pires, diretor-presidente da Bradesco Capitalização, os lançamentos refletem o novo momento de crescimento do setor e compromisso do Grupo Bradesco Seguros com soluções alinhadas aos diferentes perfis de clientes. “Queremos mostrar que guardar dinheiro é algo possível, sem renunciar aos benefícios e oportunidades. O Meu Primeiro Milhão e o Max Prêmios Torcida traduzem esse propósito ao unir disciplina com o dia a dia das pessoas”, comenta o executivo.

Além dos sorteios, ambos os títulos oferecem acesso ao Max Club, plataforma com cupons de desconto, ofertas especiais e cashback em diversas lojas on-line, e já estão disponíveis para contratação pelos canais digitais e físicos do Bradesco.