Santander abre vagas para especialista em seguros e consórcios

O Santander anunciou a abertura de 537 vagas para a posição de especialista patrimonial, função voltada à oferta consultiva de seguros e consórcios, com foco na proteção e no planejamento patrimonial dos clientes. Do total de oportunidades, 311 são destinadas à área de Seguros e 226 à de Consórcios, com atuação em diferentes regiões do país.

Os profissionais serão responsáveis por realizar atendimento personalizado, com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, além de desenvolver estratégias de relacionamento de longo prazo, alinhadas aos diferentes perfis e objetivos financeiros.

Para concorrer às vagas, é necessário ter graduação completa ou estar cursando o último ano da faculdade, além de conhecimento em Pacote Office. As inscrições podem ser realizadas por meio do portal Santander Carreiras.

O pacote de remuneração para o cargo de especialista patrimonial inclui salário fixo de R$ 2.613,50, acrescido de bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, conforme a política vigente da instituição. Nesse período, a remuneração total mensal alcança R$ 7.372,59. A partir do nono mês, o profissional mantém o salário fixo e passa a contar com remuneração variável semestral, de acordo com os critérios estabelecidos.

Para a posição de liderança, a remuneração inicial soma salário fixo e bônus garantido, totalizando R$ 10.532,00 mensais nos primeiros oito meses. A partir do nono mês, o salário fixo passa a ser de R$ 5.436,09, acrescido de remuneração variável semestral, baseada na performance média da equipe, com pagamentos previstos para os meses de setembro e fevereiro.

O pacote de benefícios inclui vale-alimentação no valor de R$ 757,19, vale-refeição de R$ 48,00 por dia (aproximadamente R$ 1.056,00 mensais), 13ª cesta-alimentação no mesmo valor do vale-alimentação, além de auxílio creche ou babá de R$ 522,70 mensais para filhos de até quatro anos. Há também o benefício para filho com deficiência, no valor mensal de R$ 522,70, sem limite de idade.

Os profissionais contam ainda com assistência médica pelas operadoras SulAmérica ou Unimed, assistência odontológica pela Interodonto e seguro de vida pela Zurich. Conforme as regras do programa, não é permitido acumular o auxílio creche/babá com o benefício destinado a filho com deficiência.

As oportunidades estão disponíveis no portal Santander Carreiras, que permite filtrar as vagas por localidade e acompanhar a abertura de novas posições. A função oferece autonomia para atuação tanto dentro das agências quanto em visitas externas e encontros profissionais, como reuniões e atividades de networking.