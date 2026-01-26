Grupo Exalt apresenta modelo de aceleração para corretoras

A Jornada Exalt reuniu, no dia 22 de janeiro, em São Paulo, cerca de 170 gestores de corretoras de seguros em uma imersão voltada ao planejamento estratégico para 2026. O encontro marcou o lançamento de iniciativas inéditas e a consolidação de um novo modelo de apoio e aceleração de negócios no setor.

Durante o evento, o CEO do Grupo Exalt, Alexandre Federman, apresentou a proposta da nova Jornada Exalt e destacou a transformação estrutural conduzida ao longo dos últimos meses. “Nos últimos 10 meses, estruturamos nossa operação, tanto em relação à capacitação, colocação de risco e apoio ao corretor. Porém, mais do que isso, estamos inventando um grupo de corretores com um modelo muito diferente. Trazemos uma proposta para o mercado muito ousada e inovadora. Não existe no Brasil uma operação tão completa como a nossa. A Exalt é uma aceleradora de corretores. Tudo que o nosso corretor precisar para acelerar, trazer novos negócios e evoluir é o que ajudamos a desenvolver, para transformar o nosso mercado”, afirmou.

Em 2025, a Exalt ampliou sua base com a entrada de 25 novas corretoras associadas, firmou dez novas parcerias com seguradoras, reestruturou o time interno, lançou uma nova marca, reformulou o serviço de backoffice e implementou novas campanhas voltadas aos corretores. Ao final do período, o grupo atingiu a marca de 93 corretoras associadas.

Os avanços operacionais refletiram diretamente nos resultados financeiros. A companhia registrou crescimento de 67% no volume de prêmios emitidos por adesão e avanço de 11% na comparação com 2024.

Como parte da nova estratégia, a Exalt apresentou um ecossistema ampliado de benefícios aos corretores, que inclui programas de desenvolvimento, inteligência de dados, consultorias comercial, financeira e jurídica, suporte em marketing, recursos humanos, colocação de riscos complexos, inspeção e gerenciamento de riscos, além de um canal de ouvidoria e um hub de informações.

Outro destaque do encontro foi o lançamento da Aceleradora ExaltTech, desenvolvida em parceria com a ModoSegu. O programa prevê mentorias aplicadas, nas quais os corretores participantes deverão estruturar suas teses no Builder ExaltTech. Os projetos serão avaliados por um comitê com base em critérios como viabilidade financeira, base parceira e grau de inovação tecnológica. Os selecionados terão acesso a 40 horas individuais de mentoria com a ModoSegu.

“Todo o ecossistema Builder Estratégico, Hub de Consultorias e o bônus de mentoria individual foi construído pela diretoria da Exalt em parceria com a ModoSegu, como um investimento direto na evolução tecnológica de suas corretoras parceiras”, explicou Federman.

A programação contou ainda com a participação de executivos do mercado segurador, entre eles Alexandre Abramo, diretor de desenvolvimento de mercado da Hotmart; Diego Rocha, CEO da ModoSegu; Luciano Calheiros, vice-presidente comercial da AXA; Marcio Benevides, diretor-executivo de Distribuição da Zurich Seguros; Jaime Soares, diretor-executivo de Auto da Porto; e Nelson Veiga, diretor-executivo comercial da Allianz.

Durante o evento, também foi apresentado o Exalt One, programa voltado ao acompanhamento e ao desenvolvimento dos corretores associados. “O programa acompanha, suporta e desenvolve os empresários do mercado na evolução e transformação de suas corretoras. Um movimento para preparar esses parceiros de negócios para um novo patamar”, concluiu Federman.