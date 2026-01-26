CSP Bahia apresenta agenda e reforça parcerias para 2026

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) reuniu, no dia 22 de janeiro, em Salvador, representantes das associadas beneméritas em um jantar no Restaurante 33, no Shopping Salvador. Com o tema “CSP Bahia e sua empresa no topo em 2026”, o encontro teve como foco o fortalecimento das parcerias institucionais e a apresentação do planejamento estratégico da entidade para o próximo ano.

Conduzido pelo presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, o evento também serviu para um balanço das ações realizadas desde o início da atual gestão, em janeiro de 2023. Segundo o dirigente, o momento vivido pela entidade é de consolidação institucional e projeção de crescimento.

“Quando assumimos a gestão, iniciamos com quatro beneméritas e hoje contamos com 18. Esse crescimento reflete o trabalho que vem sendo desenvolvido, a credibilidade conquistada e a confiança das empresas na atuação do Clube”, destacou Mota.

De acordo com o presidente, o encontro foi pensado como uma forma de reconhecimento ao apoio das empresas parceiras e de alinhamento estratégico para o próximo ciclo. “Esse encontro foi pensado para agradecer, mas também para mostrar que estamos entrando em um ano muito especial do CSP Bahia, com um planejamento consistente, ambicioso e preparado para gerar impacto real ao mercado e às empresas parceiras”, afirmou.

Durante a apresentação da agenda de 2026, Mota detalhou um calendário contínuo de ações ao longo do ano, com eventos temáticos voltados à saúde suplementar, odontologia, seguro de vida e previdência. Um dos destaques será a 4ª edição do Prêmio CSP Bahia, que, segundo o presidente, terá reforço em visibilidade e conteúdo. “Traremos um palestrante de renome nacional, reforçando a relevância do evento e a visibilidade que ele proporciona às empresas e aos profissionais do setor”, adiantou.

Outro ponto central da programação será o “Agosto Verde”, mês dedicado à conscientização sobre o seguro de vida como instrumento de proteção social e econômica. “Trata-se de uma ação de grande importância, que será amplamente trabalhada e divulgada, reforçando o papel do seguro de vida na proteção das famílias e da sociedade”, ressaltou.

A agenda estratégica inclui ainda a produção de dois podcasts mensais, cursos e treinamentos, a continuidade do Projeto Me Seg e a participação ativa do CSP Bahia em eventos promovidos pelas associadas beneméritas. A entidade também fará cobertura especial do 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (Consegnne), que será realizado nos dias 13 e 14 de março, em Salvador.

Ao encerrar o encontro, Antonio Daniel Mota reforçou o compromisso do CSP Bahia com as empresas parceiras e com a entrega de valor ao mercado. “Falamos de todas as contrapartidas que o CSP Bahia oferece às associadas, com uma agenda consistente, ações distribuídas ao longo de todo o ano e iniciativas que mostram a força do Clube e o cuidado em entregar valor real às empresas que caminham conosco”, concluiu.