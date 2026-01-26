Tokio Marine passa a disponibilizar pagamento via Pix Automático

A Tokio Marine passará a disponibilizar Pix Automático como nova opção de cobrança para o pagamento das parcelas de seguros, oferecendo mais agilidade, praticidade e segurança para clientes e corretores. Com a novidade, os valores passam a ser debitados automaticamente na data de vencimento, a partir de uma única autorização concedida pelo cliente diretamente no aplicativo do seu banco.

Para utilizar o Pix Automático, basta que a apólice seja contratada na modalidade débito/pix automático nos cotadores da Companhia. Após a efetivação do contrato, o Cliente recebe uma notificação do banco solicitando a autorização do débito. A partir desse momento, todo o processo ocorre de forma automática, trazendo mais comodidade e tranquilidade ao segurado.

Segundo Daniel Dibe, Diretor Executivo de Finanças e Administração da Tokio Marine, a iniciativa reforça o compromisso da Companhia com a inovação e a eficiência operacional. “O Pix Automático representa um avanço importante na experiência de pagamento dos nossos Segurados. Além de ser uma solução simples e segura, ela garante previsibilidade, reduz inadimplência e traz ganhos relevantes de eficiência para toda a cadeia, incluindo os Parceiros de Negócios”, afirma o executivo.

Outro benefício da nova modalidade está na velocidade de processamento dos pagamentos. Como o Pix é liquidado de forma imediata, o recebimento do valor pago à Seguradora ocorre mais rapidamente, agilizando a quitação das parcelas e o pagamento de comissões aos corretores.

O Pix Automático está disponível para novas contratações e renovações não automáticas de apólices.