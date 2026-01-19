Generali Brasil é reconhecida como Top Employer em 2026

A Generali Brasil foi reconhecida como um dos Melhores Empregadores do país para 2026, segundo certificação concedida pelo Top Employers Institute. O reconhecimento destaca as práticas da seguradora na gestão de pessoas e na construção de um ambiente de trabalho orientado a desempenho, engajamento e desenvolvimento profissional.

A certificação avalia organizações a partir de uma pesquisa de melhores práticas de recursos humanos, que considera áreas como estratégia de pessoas, ambiente de trabalho, atração de talentos, aprendizagem e desenvolvimento, diversidade, equidade, inclusão e bem-estar. O processo é baseado em dados, validação independente e critérios internacionais de benchmarking.

Ativo em 131 países e regiões, o Top Employers Institute é uma referência global em certificação, consultoria e análise comparativa em RH. O programa reconhece empresas que demonstram consistência e maturidade na gestão de pessoas, com foco em resultados sustentáveis.

Para Adrian Seligman, CEO do Top Employers Institute, o reconhecimento reflete o alinhamento estratégico da companhia. “Alcançar a Certificação de Melhor Empregador do País para 2026 reflete a dedicação da Generali Brasil em construir um ambiente de trabalho excepcional que permita um desempenho sustentável da empresa. Seu forte alinhamento entre estratégia de pessoas e objetivos organizacionais, combinado com o compromisso com a melhoria contínua, demonstra o impacto de suas práticas transformadoras. Temos orgulho de reconhecer a seguradora por sua contribuição significativa para um mercado de trabalho melhor no Brasil”, afirma.

Além do reconhecimento institucional, a certificação oferece às empresas acesso a indicadores de referência global, recomendações baseadas em dados e validação técnica das práticas adotadas. Organizações certificadas também passam a integrar uma comunidade internacional de empregadores reconhecidos, fortalecendo sua marca empregadora e a tomada de decisão estratégica.

Em 2025, o programa do Top Employers Institute certificou cerca de 2.500 empresas em 131 países e regiões, impactando mais de 14 milhões de profissionais em todo o mundo.