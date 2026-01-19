Tokio Marine alcança R$ 2 bilhões na Regional Sul em 2025

A Tokio Marine Seguradora encerrou 2025 com produção de R$ 2 bilhões na Regional Sul, resultado que representa crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior. O desempenho foi sustentado pela evolução de diferentes linhas de negócios, com destaque para o Seguro Fiança Locatícia, que registrou alta de 43,5% ao longo do ano. Outros produtos também apresentaram avanço relevante na região, como os seguros Empresarial, com crescimento de 11,2%, Residencial, com 23%, e Condomínio, que teve expansão de 49,7%.

De acordo com o Diretor Regional Comercial Sul, Rogério Spezia, o desempenho obtido reflete tanto a dedicação da Equipe da Diretoria Sul quanto a capacidade da Companhia de se adaptar às novas demandas do segmento. “Por exemplo, o aquecimento do mercado de aluguel em 2025, combinado à busca por soluções mais ágeis e consistentes, criou um ambiente muito favorável para impulsionarmos a produção do Seguro Fiança Locatícia na Região Sul”, disse o executivo.

Além disso, Spezia destaca a importância da proximidade entre o time Comercial, Corretores e Assessorias e a Matriz da Tokio para o sucesso dos negócios. “Nós sabemos que o relacionamento e o atendimento são a base de tudo, motivo pelo qual investimos continuamente em treinamentos e capacitação, principalmente aos nossos Parceiros, para agregar ainda mais valor às nossas entregas”, disse.

Para 2026, a Regional Sul continuará ampliando e criando oportunidades em diferentes linhas de negócios. “Nossa meta é manter um ritmo de crescimento consistente, preferencialmente acima de dois dígitos, sempre em parceria com os Corretores e Assessorias. Este ano, vamos seguir reforçando nosso posicionamento como uma Seguradora Especialista em Produtos, Serviços e Atendimento aos nossos Parceiros”, finaliza Spezia.