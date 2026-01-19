A Ecoassist, empresa de gestão de resíduos e logística reversa, ampliou sua atuação no setor de seguros por meio da parceria com a Porto. A iniciativa acompanha o avanço da seguradora em sua estratégia de sustentabilidade, com a expansão de serviços integrados às apólices e o fortalecimento de práticas voltadas à economia circular. Como resultado da atuação conjunta, mais de 50 toneladas de resíduos foram recolhidas ao longo de 2025, por meio de soluções incorporadas aos produtos da companhia.

A parceria permite que o seguro ultrapasse a lógica tradicional de proteção contra imprevistos e passe a contribuir diretamente para a redução de impactos ambientais relacionados ao descarte inadequado de resíduos, especialmente eletroeletrônicos e bens oriundos de sinistros.

“Nosso objetivo é tornar a sustentabilidade parte da experiência do cliente, com soluções que facilitem escolhas mais responsáveis no dia a dia. Ao integrar esses serviços às apólices, ampliamos o impacto positivo das nossas operações e reforçamos nosso compromisso com uma agenda ambiental consistente e de longo prazo”, afirma Patrícia Coimbra, diretora de Gente e Cultura da Porto.

Entre as soluções desenvolvidas está o serviço de Descarte Sustentável, que permite ao segurado agendar o recolhimento de itens como móveis, eletrônicos e eletrodomésticos sem uso diretamente pelos canais da Porto. Após a coleta, os materiais passam por processos técnicos de descaracterização, triagem e separação por tipologia, garantindo conformidade legal, segurança da informação e destinação ambientalmente adequada.

Atualmente, o serviço está disponível nas apólices de Seguro Auto e nos planos Conforto e Exclusive do Seguro Residencial, além de integrar os fluxos de coleta e destinação de salvados. Nesses processos, a Ecoassist é responsável por toda a operação, desde a retirada no endereço do segurado até a destinação final, assegurando rastreabilidade completa. A empresa utiliza tecnologia própria para direcionar os resíduos a recicladores homologados e parceiros da cadeia circular.

Após a descaracterização segura, os materiais seguem para reciclagem e reaproveitamento, retornando ao mercado como matéria-prima secundária. O processo contribui para a redução da extração de novos recursos naturais e das emissões associadas à produção industrial, sem comprometer critérios ambientais, sociais ou de segurança da informação.

“A expansão dos serviços sustentáveis nos seguros reflete nossa visão de futuro: soluções que combinam experiência, conveniência e impacto positivo. A parceria com a Porto nos permite elevar o padrão de responsabilidade ambiental no setor e oferecer serviços que fazem diferença na vida das pessoas e no planeta”, afirma Eber Souza, diretor-geral da Ecoassist.