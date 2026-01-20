A seguradora 88i encerrou 2025 com 30 milhões de operações realizadas entre 2021 e 2025. O resultado foi impulsionado principalmente pelos seguros de renda protegida e de acidentes pessoais voltados a motoristas de aplicativos de mobilidade e entregadores que atuam em empresas de delivery e transporte de mercadorias. Segundo a companhia, 70% dos segurados tiveram nessa jornada o primeiro contato com produtos de seguro.

Os seguros para mercadorias, especialmente nas entregas de última milha, também contribuíram para o desempenho. “A flexibilidade é um pilar essencial para criar soluções que resolvem as necessidades de um novo mundo do trabalho. Transformamos insights em soluções. Foi essa postura que nos levou a alcançar os resultados expressivos que celebramos”, afirma Rodrigo Ventura, CEO da 88i.

Especializada em embedded insurance, a 88i atua com modelos B2B e B2B2C, integrando seguros diretamente aos aplicativos de plataformas digitais que operam na chamada gig economy. Em 2024, a empresa firmou uma parceria inédita com a Uber, passando a ofertar seguros para motoristas e passageiros com valores a partir de R$ 0,017 por quilômetro rodado. Nessa operação, foram registradas mais de 10 milhões de mercadorias seguradas e entregadores com renda protegida em caso de acidentes, dentro e fora do trabalho no aplicativo.

Além das grandes plataformas, as soluções da seguradora também foram incorporadas aos aplicativos de pequenas e médias empresas que atuam como prestadoras de serviços ou intermediárias, especialmente nos segmentos de logística, gestão de serviços e delivery. Entre os parceiros estão empresas como Posta Já, Let´s e Closeer. Desde 2021, a 88i contabiliza mais de 150 parcerias firmadas.

Segundo Ventura, os produtos da companhia acompanham as novas dinâmicas de consumo e trabalho, podendo ser adquiridos de forma intermitente, com ativação e desativação automáticas em tempo real. As soluções utilizam análise de dados, inteligência artificial e arquitetura em nuvem para adaptar as coberturas às demandas específicas de cada operação. “Temos a missão máxima de ser simples, intuitivos e digitais, sem perder o toque humanizado. Era preciso modernizar o mercado tradicional e oferecer uma experiência fluida, com poucos cliques e conectada digitalmente à jornada do cliente, bem como disponibilizar produtos com cobertura adaptável para atender necessidades específicas para as empresas parceiras com um seguro que gera negócios reduz o custo de aquisição de clientes, prolonga a vida útil nas plataformas e aumenta o volume de negócios”, diz.

A trajetória de crescimento da empresa inclui a entrada no Sandbox da Susep em 2021, quando recebeu um aporte seed de US$ 2,4 milhões. A 88i atingiu o breakeven em agosto de 2023, registrou lucro em 2024, ano em que cresceu 440%, e apresentou, em junho de 2025, solvência de 127% e liquidez de 698%. Ao final de 2025, o crescimento foi de 193%.

O principal marco do período ocorreu no fim de 2025, com a autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para atuar como seguradora definitiva no segmento S4, após o cumprimento integral dos objetivos do Sandbox regulatório.

Com a licença definitiva, a empresa iniciou um projeto de aceleração e transformação, com a meta de dobrar o faturamento até 2027. Segundo Ventura, a autorização posiciona a 88i em condições de igualdade com grandes seguradoras. “Vamos poder ampliar o alcance dos nossos produtos e ampliar nossas ofertas. A autorização definitiva destrava importantes alavancas de crescimento e gera proposta de valor para os nossos clientes”, conclui.

A 88i também se prepara para uma nova rodada de investimentos Série A e estima encerrar 2026 com novo salto de crescimento em relação a 2025.