Hero Seguros e Conlife ampliam acesso ao seguro viagem digital

A Hero Seguros anunciou uma parceria estratégica com a Conlife, fintech do Grupo Conde especializada em benefícios e soluções financeiras, para a oferta de seguro viagem diretamente no aplicativo da plataforma. Com o acordo, os usuários da Conlife passam a ter acesso a uma jornada de contratação integrada, simples e totalmente digital.

A iniciativa amplia o portfólio de serviços da Conlife e reforça a estratégia da Hero de expandir sua atuação no modelo B2B, integrando soluções de proteção a ecossistemas digitais de parceiros de forma escalável e alinhada às necessidades de cada plataforma.

Para a Conlife, a parceria adiciona uma camada relevante de proteção aos usuários que viajam, com contratação rápida e experiência digital contínua. Já para a Hero, o movimento fortalece seu posicionamento como insurtech especializada na estruturação e distribuição de soluções de seguro de forma integrada.

“Essa parceria com a Conlife reforça o nosso papel como uma insurtech preparada para atuar junto a parceiros estratégicos, integrando proteção de forma inteligente à jornada do usuário”, afirma Claudia Pinheiro, diretora de Novos Negócios da Hero Seguros. “Temos uma estrutura que nos permite customizar produtos, tecnologia e experiência de acordo com cada parceiro, tornando o seguro simples de oferecer, fácil de contratar e relevante para quem utiliza”.

O seguro viagem da Hero se destaca pela flexibilidade de coberturas e pela assistência própria 24 horas por dia, sete dias por semana. A solução inclui ainda acesso à telemedicina do Hospital Albert Einstein, descontos nas lojas Dufry nos principais aeroportos e forte integração tecnológica, garantindo eficiência operacional tanto para o parceiro quanto para o usuário final.

“Na Hero, a distribuição inteligente e a presença em ecossistemas que já fazem parte da rotina das pessoas são pilares da nossa estratégia. A parceria com a Conlife materializa esse posicionamento ao integrar proteção, tecnologia e conveniência em um único fluxo”, complementa Claudia.