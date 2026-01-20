Icatu Seguros abre vagas no Sudeste e Nordeste

A Icatu Seguros está com vagas de emprego abertas para atuação na matriz da companhia, no Rio de Janeiro e nas filiais de São Paulo e de São Luís. As oportunidades contemplam profissionais de diferentes áreas e níveis de formação.

As posições disponíveis abrangem campos como Administração, Análise de Dados, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia da Informação, Psicologia e Tecnologia, entre outros. As contratações atendem às operações da seguradora tanto na capital fluminense quanto nas unidades regionais.

Presente em todas as regiões do país, com 39 filiais, a Icatu busca profissionais com perfil analítico, interesse em inovação e disposição para aprendizado contínuo. A companhia figura entre as dez melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro, segundo o ranking do Great Place to Work (GPTW), e é a única seguradora reconhecida pelo prêmio com o selo de saúde mental.

A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, participação nos lucros ou resultados para cargos efetivos, auxílio-academia, previdência privada, auxílio-farmácia, vale-transporte e vale-refeição, além de programas de capacitação e desenvolvimento profissional.

As inscrições podem ser feitas por meio da página oficial de vagas da Icatu Seguros, disponível na plataforma Vagas.com, na aba “Oportunidades”.



● Gerente Negócios Alta Renda (São Paulo, SP)

● Analista de Tributos Sr (Rio de Janeiro, RJ)

● Coordenador de Sistemas Corporativos (Rio de Janeiro, RJ)

● Desenvolvedor III Front End (Rio de Janeiro)

● Desenvolvedor III Back End (Rio de Janeiro)

● Coordenador de Engenharia de Dados (Rio de Janeiro)

● Arquitetura de Segurança Sr (Rio de Janeiro)

● Arquiteto de Soluções Sr (Rio de Janeiro)

● Desenvolvedor III Back End (Rio de Janeiro)

● Analista de Defesa Cibernética SR – Pentester Sr (Rio de Janeiro)

● Arquiteto de Segurança da Informação Sr (Rio de Janeiro)

● Analista de Sistemas Sr (Rio de Janeiro)

● Analista de Produtos Sr – Vida (Rio de Janeiro)

● Assistente de Suporte Comercial I temporário (São Luis, MA)

● Assistente Administrativo Jr – Exclusivo PCD. (Rio de Janeiro)

● Gerente de Negócios III (São Paulo, SP)

● Consultor de Gestão de Talentos – T&D (Rio de Janeiro, RJ)

● Desenvolvedor III – Sistemas Corporativos – Full Stack (Rio de Janeiro)