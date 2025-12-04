A Universal Assistance apresenta a campanha Natal Antecipado 2025, uma iniciativa voltada ao fortalecimento das emissões e ao reconhecimento dos emissores em um dos momentos mais relevantes para o setor de turismo. Entre os dias 1º e 23 de dezembro, a empresa promove uma dinâmica completa de incentivos, com premiações diárias, semanais, sorteios ao vivo e relatórios periódicos que reforçam transparência e engajamento, elementos que tornam a ação especialmente atraente para agentes de viagem/agências, operadoras e consolidadoras parceiras.

Aberta exclusivamente para emissores identificados por CPF e devidamente cadastrados, a campanha exige que todas as emissões sejam realizadas na área logada do emissor . A mecânica é simples: os cinco maiores emissores do dia recebem um copo térmico exclusivo, enquanto o Top 1 entre eles leva também uma Alexa Echo Pop. No acumulado semanal, quem liderar as emissões será premiado com uma Smart TV Samsung 55’’.

“Com o Natal Antecipado 2025, reforçamos não apenas nosso reconhecimento, mas também nossa confiança no trabalho realizado pelas agências de viagem. Sabemos que este período exige dedicação máxima e, por isso, queremos estar ainda mais próximos, reconhecendo a atuação dos emissores e estimulando resultados cada vez melhores. Nossa prioridade é construir relações sólidas e oferecer ferramentas que valorizem quem está na linha de frente, garantindo proteção e tranquilidade aos viajantes,” diz Vinicius Valadares, Gerente Regional de Vendas da Universal Assistance no Brasil.

A Universal Assistance também preparou uma programação de lives nos dias 1, 9, 16 e 23 de dezembro, cada uma com o sorteio de uma JBL Go entre os participantes presentes. As transmissões serão realizadas via Zoom ou Google Meet, conforme disponibilidade, e os sorteios ocorrerão ao vivo por meio da plataforma sorteio.com, garantindo transparência, dinamismo e total credibilidade ao processo.

A partir de 2 de dezembro, os emissores passam a receber por e-mail os relatórios diários com o fechamento das emissões. Já os rankings semanais serão apresentados durante as lives e, em seguida, enviados a todos os participantes, reforçando o compromisso da campanha com acompanhamento contínuo e comunicação clara.

A companhia reforça que o acesso às plataformas, estabilidade da conexão e a participação nas transmissões são de responsabilidade dos emissores. A organização também poderá, conforme regulamento, ajustar regras ou encerrar a campanha, se necessário. Os prêmios são pessoais, intransferíveis e enviados ao endereço cadastrado em até 30 dias úteis após a apuração final.