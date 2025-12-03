Clientecentrismo e parceria com corretores para ampliar a cultura do seguro

EXCLUSIVO – Em um mercado de seguros cada vez mais desafiador, com consumidores exigentes e corretores em busca de diferenciais competitivos, a Zurich Seguros se posiciona como uma companhia próxima do canal de distribuição e sempre em busca da inovação. A seguradora registrou, apenas no primeiro semestre de 2025, crescimento de 24,2% em prêmios emitidos via canal corretor e de 13,9% em vendas via assessorias. Esses números traduzem uma estratégia que valoriza o relacionamento humano sem abrir mão da digitalização.

“Somos percebidos pelos corretores como uma seguradora parceira, confiável e próxima. Esse reconhecimento não surge por acaso, mas do investimento consistente em relacionamento e suporte comercial e técnico”, afirma Lucía Sarraceno, diretora de Marketing e Clientes da Zurich Seguros.

A companhia mantém hoje mais de 80 assessorias parceiras em 20 estados brasileiros, além da Filial Digital, que expande a capilaridade de atendimento. O objetivo é estar disponível em todos os canais e formatos que facilitem a vida do corretor e do cliente.

Para a Zurich, colocar o cliente no centro não é um jargão, mas uma diretriz que guia o desenvolvimento de produtos, serviços e experiências. “Escutamos continuamente nossos clientes e corretores para simplificar processos, digitalizar jornadas e oferecer soluções alinhadas a cada momento da vida. Isso nos torna uma seguradora confiável e moderna, capaz de equilibrar tradição e inovação”, reforça Lucía.

Esse posicionamento se traduz em iniciativas que vão desde campanhas de incentivo aos corretores até a consultoria especializada em riscos da Zurich Resilience Solutions, passando por um portfólio diversificado de seguros massificados e corporativos.

As campanhas publicitárias têm papel fundamental nesse movimento. “Uma comunicação clara, acessível e alinhada às reais necessidades da sociedade fortalece a confiança e amplia a legitimidade para que os corretores ofereçam os produtos com mais segurança”, destaca Lucía.

A campanha “Zurich. A nova geração de seguros” ilustra bem esse posicionamento. Ao destacar atributos como inovação, sustentabilidade e simplicidade, a estratégia publicitária conecta a marca ao consumidor final e dá mais ferramentas aos corretores na hora da venda.

A iniciativa busca atrair diferentes perfis de consumidores, incluindo os mais jovens, cada vez mais conectados e atentos ao impacto ambiental. Produtos como automóvel, vida, celular, residencial e previdência ganharam coberturas flexíveis, jornadas digitais rápidas e diferenciais sustentáveis.

“Queremos que o seguro seja visto como algo simples, inclusivo e próximo da realidade das pessoas. Por isso, investimos em soluções que combinam proteção com conveniência e responsabilidade social”, explica Lucía.

A campanha utiliza mídia nacional e regional, patrocínios esportivos e influenciadores como Felipe Andreoli e Fernando Nardini para ampliar o alcance. “Essa é uma forma de gerar conexão emocional e valorizar o papel do corretor como elo fundamental entre a companhia e o cliente”, completa.

Novidades no seguro auto

Embora o seguro celular venha crescendo como alternativa de democratização, o automóvel segue como principal porta de entrada para o mercado. “O carro ainda é um bem de alto valor agregado e sua proteção continua sendo o primeiro contato de muitos consumidores com o seguro”, avalia João Merlin, diretor de Negócios em Automóvel da Zurich Seguros.

Para ele, a inovação no seguro auto é essencial para ampliar a base segurada. “Oferecemos coberturas que vão além das clássicas, como o Pequenos Reparos Premium, que permite resolver avarias leves sem impacto no bônus do segurado. Também investimos em soluções para veículos elétricos e híbridos, além de parcerias sustentáveis com oficinas certificadas pelo selo Auto Eco”, detalha.

Merlin ressalta que o desafio é transformar um produto massificado em uma solução personalizada. “Graças à tecnologia e ao uso inteligente de dados, conseguimos adaptar coberturas, assistências e formas de contratação. É possível oferecer proteção desde para quem usa o carro ocasionalmente até para quem depende dele diariamente.”

Essa flexibilidade, segundo o executivo, aumenta o valor percebido pelo cliente e derruba barreiras culturais. “O seguro deixa de ser apenas uma precaução contra imprevistos para se tornar uma ferramenta de conveniência e bem-estar no cotidiano.”

A transformação digital tem sido decisiva nesse processo. Hoje, já é possível contratar o seguro de forma totalmente online, com cotadores inteligentes e assinatura eletrônica. Nos sinistros, ferramentas digitais permitem aviso online, envio de fotos e vídeos e acompanhamento em tempo real.

“Na Zurich, já resolvemos sinistros simples de automóvel em até um dia útil. A digitalização traz agilidade e transparência, mas mantemos o suporte humano quando necessário, porque entendemos que cada cliente tem seu perfil”, enfatiza Merlin.

O papel estratégico do corretor

Tanto Lucía quanto Merlin convergem em um ponto: o corretor é o elo essencial para aproximar o consumidor da Zurich. “São eles que traduzem nossa proposta de valor de forma personalizada e próxima, ajudando o cliente a entender riscos e escolher a melhor proteção”, afirma Lucía.

Para apoiar esse canal, a Zurich investe em treinamentos, ferramentas digitais, suporte técnico e campanhas de incentivo. “Nosso modelo é baseado em escuta ativa. Queremos que os corretores sejam protagonistas e tenham à disposição tudo o que precisam para crescer junto conosco”, completa Lucía.

Na visão de João Merlin, o seguro automóvel continuará relevante, mas precisará dialogar com novas formas de mobilidade. “O avanço dos carros elétricos, a popularização de aplicativos e a mudança de comportamento dos jovens consumidores exigem que o produto seja redesenhado constantemente. O futuro será de mais flexibilidade, digitalização e sustentabilidade.”

Lucía complementa: “O caminho para atrair novos consumidores está em desmistificar o seguro e mostrar seu valor no dia a dia. Com transparência, inovação e impacto social, o setor pode ser mais inclusivo e relevante para a sociedade.”

Ao combinar tradição global e proximidade local, a Zurich reforça sua reputação de seguradora confiável, moderna e centrada nas pessoas. O clientecentrismo, a digitalização, a sustentabilidade e a valorização do corretor aparecem como eixos que sustentam não apenas o crescimento da companhia, mas também a expansão da cultura do seguro no Brasil.

“Queremos que cada vez mais brasileiros vejam o seguro como algo natural e acessível, uma solução para proteger o presente e construir um futuro mais sustentável”, resume Lucía Sarraceno.

“E, no caso do automóvel, nossa missão é mostrar que o seguro pode ser prático, inteligente e conectado aos novos hábitos de mobilidade. É isso que nos move”, conclui João Merlin.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #313.