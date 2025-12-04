Seguros Unimed apresenta novos benefícios adicionais para empresas

A Seguros Unimed anunciou o lançamento do Bem-Estar+, solução que oferecerá novos benefícios opcionais para produtos do segmento saúde voltados para empresas. Esse é mais um movimento da seguradora que reforça a estratégia em ter um portfólio vasto e qualificado, de forma simples, facilitada e integrada no momento de contratação.

Entre as novidades estão o Unifarma Digital, que oferece subsídio para medicamentos, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que presta assessoria às empresas no cumprimento da legislação trabalhista (NR 7), promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

O Unifarma Digital, desenvolvido em parceria com a Omini Saúde, com tecnologia white label, visa o uso consciente de medicamentos e o engajamento dos pacientes no tratamento. O serviço funciona com um crédito mensal e não cumulativo, mas que é restabelecido no primeiro dia do período seguinte. A apresentação de prescrição médica é indispensável para aquisição da medicação. O acesso ao benefício Unifarma Digital é pelo aplicativo Super App Seguros Unimed, que mantém a identidade visual e a experiência do cliente.

Já o PCMSO inclui, no combo principal de saúde ocupacional, exames clínicos e complementares, além de agendamento na rede credenciada. Há também a opção de contratar serviços adicionais, como gestão de crônicos, telemedicina, mensageria do eSocial e gestão de afastados. O PCMSO é um produto da SOU (Saúde Ocupacional Unimed), uma iniciativa da Unimed do Brasil.

Os benefícios estão disponíveis em todo o território nacional e podem ser incluídos nos produtos PME, Corporativo, Unimed Saúde Empresarial, Novo Essencial São Paulo, Empresarial SP, Essencial Salvador e Essencial Brasília, tanto para pequenas e médias empresas (PME), como também para grandes contas.

“Nossa posição de referência no setor de saúde nos permite apresentar uma proposta integrada de soluções com foco na customização de serviços e na qualidade de atendimento. Isso abre oportunidades únicas para ajudarmos as organizações a encontrarem ofertas perfeitamente alinhadas às suas realidades e às necessidades específicas de suas equipes”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.