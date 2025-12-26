Retomada das viagens impulsiona seguro-viagem em 2025

Em um ano marcado pela retomada das viagens ao exterior, a Porto Seguro vem ampliando sua presença no segmento de seguro-viagem. A demanda pelo produto cresce em ritmo acelerado, em sintonia com o aumento do fluxo internacional de brasileiros. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a América do Sul registrou 7,8 milhões de passageiros entre janeiro e agosto, consolidando-se como a região mais procurada em 2025.

O movimento acompanha o aumento do interesse por viagens à Europa, aos Estados Unidos e a países vizinhos, todos entre os principais destinos atendidos pela Porto Seguro. Esse crescimento no turismo internacional contribuiu para um avanço expressivo do produto: de 2022 a 2025, a companhia registrou crescimento de 57% na adesão ao seguro-viagem.

“O viajante brasileiro está mais consciente sobre os riscos e desafios de estar longe de casa. A busca por tranquilidade, cuidado especializado e cobertura adequada passou a ser parte da experiência de viajar, e o seguro-viagem se consolidou como um item essencial”, afirma Jarbas Medeiros, Diretor de Ramos Elementares e Vida da Porto Seguro.

Com um investimento médio que representa entre 4% e 6% do valor total da viagem, o seguro-viagem se consolidou como uma escolha acessível diante do nível de proteção oferecido. Na Porto Seguro, o produto reúne benefícios como planos personalizados, uma das maiores redes médicas do mundo, cobertura em moeda internacional, opções específicas para intercâmbio e assistências que abrangem desde despesas médicas até situações como roubo de passaporte ou hospitalização prolongada.

A companhia também tem investido em soluções alinhadas às novas tendências do setor, como o aumento das buscas por cruzeiros nacionais. Com expectativa de crescimento de 8,2% em 2025, o segmento exige atenção especial dos viajantes, já que, mesmo navegando em território brasileiro, os atendimentos médicos a bordo costumam ser cobrados em dólar. Para atender esse público, a Porto lançou o Plano Cruzeiro, desenvolvido com coberturas específicas e indenizações em dólar para viagens marítimas nacionais em um momento estratégico que antecede a alta temporada. Visando também a obrigatoriedade de seguro saúde para viagens à Argentina, o plano América Latina foi lançado atendendo às novas exigências do destino.

Outro diferencial que vem ganhando destaque entre os clientes é o benefício de 10% de desconto em hospedagem pet. Em um cenário em que 65% dos tutores brasileiros dizem estar dispostos a gastar o que for necessário com seus animais, e 52% já priorizaram despesas dos pets em relação às pessoas, segundo dados da Serasa e do Instituto Opinion Box, a Porto reforça seu compromisso em oferecer proteção completa também durante as viagens, incluindo soluções que contemplam toda a dinâmica familiar. Os benefícios para clientes do seguro-viagem da Porto Seguro incluem também desconto de 20% em chip de internet internacional para que o viajante fique sempre conectado.

“Nesta época do ano, muitas famílias se preparam para viajar, descansar e aproveitar o tempo juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções que realmente facilitem a vida dos nossos clientes e mantenham o cuidado no centro de tudo o que fazemos. Nosso compromisso é acompanhar cada fase da jornada, oferecendo conveniência, segurança e proteção para que as experiências sejam sempre positivas”, finaliza o executivo.

Como complemento à proteção durante as viagens internacionais, o Porto Bank também oferece soluções financeiras que ampliam a economia e a previsibilidade de gastos no exterior. O cartão Porto Bank com IOF zero permite que clientes realizem compras internacionais com isenção permanente do Imposto sobre Operações Financeiras, benefício exclusivo no Brasil e ativado diretamente pelo aplicativo da companhia. A devolução do imposto é feita automaticamente na fatura, via cashback, o que facilita o controle financeiro e evita surpresas no orçamento da viagem. Além do IOF zero, os cartões Porto Bank reúnem benefícios valorizados por viajantes, como seguro-viagem, acesso a salas VIP em aeroportos, proteção de compras e programa de pontos, que acumula até 3,5 pontos por dólar gasto.