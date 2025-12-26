O Seguro Garantia deve crescer 12,1% em 2026, segundo projeção divulgada pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), impulsionado pelo aumento esperado na demanda por Garantia Judicial, pela expectativa de baixa no estoque de processos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) até o próximo ano, pela entrada em vigor da nova Lei de Seguros e pelo pacote de investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que soma R$ 1,7 trilhão até 2027. Nesse ambiente de expansão, a Austral Seguradora chega bem posicionada: até novembro, a companhia alcançou lucro de R$ 26,3 milhões e registrou crescimento de 35% no volume de prêmios emitidos no ramo, ampliando sua relevância no mercado e consolidando atuação nos projetos de Infraestrutura, com garantias de performance, garantias Judiciais e Administrativas.

O desempenho resulta de uma estratégia focada em diversificação de carteira, aprimoramento da análise de risco e investimentos em tecnologia para aumentar eficiência, realizar a gestão do portfólio de forma ampla e detalhada e foco na entrega de soluções cada vez mais demandadas pelo mercado. A evolução também reflete maior demanda por soluções especializadas em setores como infraestrutura, construção, energia e concessões públicas.

Para Rafael Gama, diretor comercial da Austral Seguradora, a projeção da CNseg reforça uma tendência que já se consolidou ao longo de 2025.

“O Seguro Garantia vem ampliando seu papel no país, e 2026 deve acelerar ainda mais esse movimento, especialmente nas demandas judiciais e em contratos públicos e privados. O novo marco regulatório e o avanço dos investimentos estruturantes trazem previsibilidade e ampliam a necessidade de garantias sólidas. Nossa performance até novembro, com crescimento consistente em todas as frentes, mostra que estamos preparados para capturar esse ciclo”, afirma.

Segundo o executivo, a companhia seguirá fortalecendo modelos avançados de análise, digitalização de processos e soluções técnicas voltadas para projetos de grande porte.

“O mercado está mais exigente e mais sofisticado. Isso favorece seguradoras com disciplina técnica, agilidade e capacidade de acompanhar a complexidade dos novos contratos. Estamos prontos para sustentar a expansão prevista para o setor em 2026”, conclui.