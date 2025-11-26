Europ Assistance reforça ações de saúde no Novembro Azul

A Europ Assistance Brasil iniciou sua programação de Novembro Azul com ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o tipo mais frequente entre homens no país, atrás apenas do câncer de pulmão. Por isso, o diagnóstico antecipado é considerado decisivo para o sucesso do tratamento.

Para abrir a campanha, a empresa promoveu uma blitz educativa em formato de game show, conduzida por um ator do teatro Educa Vida, com foco em prevenção, sintomas e exames recomendados. A programação incluiu ainda uma palestra com um médico urologista, que respondeu dúvidas e orientou os colaboradores sobre cuidados contínuos com a saúde masculina.

Durante todo o mês de novembro, a Europ Assistance Brasil isentou a taxa dos exames relacionados ao câncer de próstata, medida que busca facilitar o acesso ao check-up e estimular a prevenção.

“Cuidar de pessoas vai além de um valor: é parte da nossa rotina. Ao incentivar a conversa sobre saúde masculina e reforçar a importância do diagnóstico precoce, reafirmamos nosso compromisso com um ambiente de trabalho saudável, informado e acolhedor. O Novembro Azul é um marco importante no calendário, mas o nosso cuidado acontece o ano todo”, afirma Bruno Bittencourt, Human Resources & Organization Director (CHRO) da Europ Assistance Brasil.