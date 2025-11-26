Grupo Brasma e Gênesis lançam RasterApp para condomínios

A Gênesis Rotas Seguras, empresa de tecnologia especializada em segurança de ativos e pessoas, lançou o RasterApp, plataforma voltada à segurança inteligente e à geolocalização de ocorrências em condomínios residenciais e empresariais. Para ampliar o alcance do aplicativo, a companhia firmou parceria com o Grupo Brasma, por meio do projeto Seguros para Condomínios.

O Grupo Brasma será responsável pela comercialização e distribuição do serviço, integrando o RasterApp ao portfólio de soluções de segurança e gestão de riscos oferecidas a corretores e clientes. A proposta é apoiar os condomínios na transição de um modelo de segurança reativo para um sistema de monitoramento estratégico, com integração em tempo real e respostas rápidas a incidentes.

Segundo Bernardo Marino, diretor Comercial do Grupo Brasma, o uso de geolocalização avançada é um dos diferenciais do aplicativo. A tecnologia valida o envio de fotos e vídeos pelos condôminos e registra data, hora e localização exata dentro do condomínio, facilitando a atuação das administradoras e equipes de segurança. “O aplicativo se destaca pelo uso de geolocalização avançada. Essa tecnologia não só legitima os envios de fotos e vídeos feitos pelos condôminos, mas também registra no sistema a data, a hora e a localização exata dentro do condomínio. Essa precisão garante que a administração receba informações validadas instantaneamente, permitindo uma resposta muito mais rápida e assertiva. Atuamos com seguros, saúde animal e tecnologia, e vamos expandir a comercialização do RasterApp nos condomínios que atendemos”, declarou

O RasterApp reúne ferramentas de segurança integradas, acessíveis via plataforma web e aplicativo móvel, permitindo visibilidade total do ambiente para síndicos e empresas de segurança. O sistema armazena dados e imagens em servidores criptografados e pode ser aplicado em diferentes perfis de condomínios, desde pequenos prédios até grandes complexos industriais. Entre os benefícios estão redução de custos com tecnologia e automação, maior eficiência no controle de incidentes e monitoramento, além de respostas mais ágeis a emergências. A Gênesis Rotas Seguras atua nacionalmente com soluções baseadas em inteligência geoespacial e análise de risco.

Entre as funcionalidades, o sistema inclui botão de pânico e registro de ocorrências em tempo real, com possibilidade de anexar imagens. A geolocalização inteligente utiliza mapas e relatórios dinâmicos para registrar e localizar incidentes. A plataforma também oferece relatórios preditivos para identificar padrões e falhas operacionais, além de ferramentas para rastreamento de ativos e gestão de ocorrências por unidade.

Para Marcelo Falcão, cofundador da Gênesis Rotas Seguras, a parceria com o Grupo Brasma deve ampliar a distribuição do RasterApp tanto no segmento de condomínios quanto no setor de logística. “Como criador e desenvolvedor de soluções digitais de ponta, incluindo as plataformas Rotas Seguras, GPS Genesis, Raster Explorer e TáPorPerto Soluções Imobiliárias, vejo a parceria com a Brasma como um movimento estrategicamente essencial. A aliança visa alavancar a distribuição de nossa mais nova solução, o RasterAPP, tanto para o setor de Condomínios quanto para a Logística. O Grupo Brasma é referência no mercado de seguros. Acreditamos que faremos negócios em larga escala”, concluiu