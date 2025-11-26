Hero Seguros oferece 1 mês grátis no Seguro Celular

A Hero Seguros acaba de anunciar sua campanha oficial de Black Friday com oferta para novos clientes do Seguro Celular Hero. Entre os dias 20 e 30 de novembro, quem contratar o produto terá direito ao primeiro mês gratuitamente, em uma ação que reforça o crescimento do setor de proteção para dispositivos móveis e amplia o acesso a soluções digitais acessíveis e simples de contratar.

O movimento ocorre em um cenário de forte expansão no uso de smartphones no país, hoje um dos maiores mercados globais, e de aumento na procura por seguros que protegem contra roubo, furto qualificado, danos acidentais e danos líquidos. Estimativas do setor indicam que o Brasil ultrapassa a marca de 80 milhões de aparelhos vendidos ao ano, consolidando o smartphone como um dos bens mais essenciais para o consumidor brasileiro. Esse contexto impulsiona a demanda por ofertas de seguro mais modernas, imediatas e transparentes, características que fazem parte do DNA da Hero Seguros.

Atualmente, a comercialização do Seguro Celular Hero é realizada por meio de parceiros, incluindo varejistas e plataformas digitais, modelo que potencializa o alcance do produto e contribui para uma jornada de compra mais integrada. Embora também esteja disponível no site da Hero Seguros para contratações diretas, o foco da insurtech permanece na ampliação das vendas através de seus parceiros, fortalecendo o ecossistema de distribuição e garantindo que mais consumidores tenham acesso ao produto em ambientes que já fazem parte de sua rotina de compras.

Para Cláudia Pinheiro, Diretora de Novos Negócios da Hero Seguros, a campanha de Black Friday representa um passo importante na aproximação com novos públicos. “A Black Friday é um período em que o consumidor está mais atento a oportunidades que unem conveniência e proteção real. Ao oferecer um mês grátis, queremos incentivar que mais pessoas conheçam, por meio dos nossos parceiros, a experiência Hero: uma jornada simples, digital e sem surpresas. Nosso intuito é mostrar que o seguro pode ser acessível e direto, sem fricção e com total transparência”, afirma.

A promoção é válida exclusivamente para novas contratações realizadas dentro do período da campanha, com o benefício aplicado automaticamente no primeiro ciclo de pagamento.