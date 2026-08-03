MSIG contrata executiva para comandar canal de Large Brokers

A Mitsui Sumitomo Seguros (MSIG) anunciou a chegada de Ariane Ribeiro Luciano ao cargo de superintendente de Gestão de Negócios & Relacionamento, com atuação à frente do canal Large Brokers. A executiva terá como foco o relacionamento da companhia com corretoras de grande porte e alta produção.

Graduada em Administração pelo IMES – Universidade de São Caetano do Sul e com MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Ariane possui mais de duas décadas de experiência na área comercial do mercado segurador.

Ao longo da carreira, atuou em companhias como Allianz, Berkley e Fairfax, com experiência no relacionamento com grandes corretoras, desenvolvimento de negócios, renovação de carteiras e identificação de oportunidades comerciais.

Segundo a MSIG, a chegada da executiva faz parte da estratégia da companhia de fortalecer a atuação junto aos Large Brokers, com um modelo de relacionamento voltado à proximidade com os parceiros e ao entendimento das demandas específicas desse segmento.

“A entrada da Ariane no nosso time reforça exatamente o que buscamos para a relação com os Large Brokers: proximidade e capacidade de execução. Ela chega com um histórico consistente de resultados e uma leitura muito clara de como as grandes corretoras operam e o que esperam de uma seguradora parceira. Isso vai nos ajudar a evoluir o modelo de atendimento e fortalecer ainda mais essas relações”, afirma Carlos Eduardo Silvestre, Diretor de Gestão de Negócios & Relacionamento da MSIG.

Para Ariane, o relacionamento com os corretores será um dos pilares da atuação à frente da área.

“Ao longo da minha carreira, sempre acreditei que o relacionamento genuíno com o corretor é a base de qualquer estratégia comercial de sucesso. Estou muito animada para contribuir com a evolução da área de Gestão de Negócios & Relacionamento, unindo proximidade com o mercado, foco em resultado e uma visão estratégica para o atendimento aos Large Brokers”, declara Ariane Ribeiro Luciano, Superintendente de Gestão de Negócios & Relacionamento da MSIG.