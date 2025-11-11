Bradesco Saúde debate inovação e futuro do setor no SRH 2025

O diretor da Bradesco Saúde, Flávio Bitter, será um dos palestrantes do SRH 2025, evento que será realizado nesta quarta-feira (12), em Belo Horizonte, reunindo lideranças do setor para debater os rumos e desafios do mercado de saúde suplementar. Com o tema “Transformação”, o encontro propõe uma jornada de aprendizado e inspiração para profissionais que buscam compreender as mudanças estruturais no mercado e o papel da colaboração e da inovação na construção do futuro da saúde.

A palestra de Bitter, intitulada “O que outras culturas e países, além de outros mercados, podem nos ensinar para reinventar o futuro do mercado de saúde?”, promete inspirar reflexões sobre inovação, gestão e sustentabilidade no sistema de saúde suplementar brasileiro. O executivo vai falar sobre como o diálogo com outras culturas e modelos de saúde ao redor do mundo pode contribuir para a construção de um setor mais eficiente, tecnológico e centrado nas pessoas.

“Olhar para fora, buscando as perspectivas e experiências de outras culturas, nos permite enxergar novas formas de pensar e fazer saúde. Sempre com foco em inovação, humanização e sustentabilidade, e com a atenção ao que deve ser adaptado à nossa realidade”, destaca Flávio Bitter.

Promovido pela Simgular Acrisure e Acrisure Brasil, o SRH25 – A saúde e suas SIMgulaRHidades – acontece no auditório da unidade Contorno do Hospital Mater Dei.