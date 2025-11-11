A Unimed Odonto celebra o reconhecimento internacional de Fábio Nogi, que reforça o protagonismo brasileiro na transformação da odontologia global. O executivo será homenageado durante o US Dental Summit Orlando 2025, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia – seção Estados Unidos (ABO-US), que acontece de 20 a 22 de novembro de 2025, em Orlando.

Nogi será premiado e passará a integrar o grupo fundador da ABO-US Academy of Dental Excellence, instituição criada para promover educação continuada, pesquisa e integração entre profissionais do Brasil, Estados Unidos e América Latina. O reconhecimento celebra sua trajetória marcada por inovação, ética e compromisso para o desenvolvimento da odontologia baseada em valor, modelo que alia qualidade assistencial, eficiência e experiência do paciente.

À frente de projetos estratégicos na Seguros Unimed e Unimed Odonto, como superintendente de Inovação e Odontologia, Nogi tem liderado importantes avanços na odontologia suplementar, com foco na implementação de soluções inovadoras em tecnologia, que possam tornar a experiência do cliente e transformar os modelos assistenciais do Sistema Unimed, reforçando a sinergia entre as cooperativas. Entre suas contribuições estão a consolidação de iniciativas voltadas à gestão integrada do cuidado, a ampliação da jornada digital de beneficiários e prestadores e a implementação de novas práticas de gestão em rede. Seu trabalho traduz, na prática, o propósito de tornar a saúde mais acessível, resolutiva e centrada nas pessoas.

Com mais de 22 anos de experiência no setor, Fábio Nogi é graduado em Odontologia e mestre em Odontologia Social pela Universidade de São Paulo (USP), com especializações em Odontopediatria e Saúde Coletiva. Possui ainda MBAs em Business Innovation pela FIAP e em Inteligência Artificial pela Faculdade Exame. Sua trajetória inclui passagens por grandes operadoras odontológicas, além da atuação como professor em cursos de pós-graduação na PUC PR, na Fundecto-USP, na Universidade Corporativa Abramge e de MBA e pós-graduação na Fundecto-USP. Nogi também é membro do Conselho de Administração da Yuni Digital, Conselheiro Consultivo do IBRAVS (Instituto Brasileiro de Valor em Saúde) e Diretor do Sinog (Associação Brasileira de Planos Odontológicas), e foi eleito como um dos dez executivos de destaque em inovação no Inovatech Executive Summit em 2023.

Durante o Summit, Nogi ministrará a palestra “O desafio de implementar a odontologia baseada em valor no Brasil”, abordando os avanços e oportunidades do setor na transição para modelos sustentáveis e focados em resultados. Tema de artigo científico publicado na Revista da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD).

A cerimônia de encerramento do evento, a Excellence Awards ABO-US, reunirá autoridades, líderes empresariais, professores e investidores, marcando o lançamento oficial da Academy of Dental Excellence e celebrando profissionais que se destacam pela excelência científica e compromisso social com a saúde bucal.