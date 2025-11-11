A Univalores anuncia o início de um programa de expansão nacional voltado ao fortalecimento de sua presença em diferentes regiões do país e à consolidação de um modelo de crescimento sustentável e de alta performance.

A nova fase será liderada por Leandro Marchioretto, que assume a Diretoria de Expansão e Crescimento da Univalores, acumulando a função de Diretor de Câmbio da Alta Vista Investimentos. O executivo será responsável por impulsionar a estratégia de crescimento, eficiência comercial e desenvolvimento de equipes, com foco em resultados consistentes e na geração de valor de longo prazo.

O projeto de expansão da Univalores será abrangente e nacional, contemplando finders, profissionais liberais e corretores que desejam ampliar sua atuação nos segmentos de seguros e consórcios, oferecendo estrutura, suporte e oportunidades de desenvolvimento em todo o Brasil. A meta da companhia para o primeiro ano desse movimento é conquistar no mínimo 200 novos associados, ampliando significativamente sua capilaridade comercial.

O movimento também tem como objetivo aprofundar a sinergia entre as áreas do grupo Alta Vista, especialmente entre os segmentos de investimentos, câmbio, seguros e consórcios, criando um ecossistema integrado que potencialize a experiência do cliente e amplie as oportunidades de negócios.

“A Univalores inicia um ciclo de expansão bastante agressivo, com metas claras de crescimento e fortalecimento da marca. Buscamos consolidar nossa presença nacional com base em performance, cultura e propósito, oferecendo soluções completas e construindo relacionamentos duradouros com clientes e parceiros”, destaca Rogério Thomé, CEO da Univalores.

Segundo Rafael Fredini, COO da Univalores, esse passo só foi possível após um intenso trabalho de preparação e evolução da companhia. “Nos últimos 12 meses, estruturamos nossas áreas internas, aprimoramos processos e investimos fortemente em tecnologia para garantir escala, eficiência e qualidade operacional. Chegamos a esse momento mais sólidos e prontos para suportar o crescimento comercial que estamos projetando”.

“Estamos estruturando um modelo de crescimento que une resultados, pessoas e inovação. Essa nova fase também representa a integração de expertises entre diferentes áreas do grupo, especialmente em investimentos, o que nos permitirá escalar com mais inteligência e eficiência”, complementa Leandro Marchioretto, Diretor de Expansão e Crescimento da Univalores e Diretor de Câmbio da Alta Vista Investimentos.