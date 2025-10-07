Diante do aumento da judicialização no mercado, especialmente em áreas como a saúde e os serviços profissionais, o seguro de responsabilidade civil se torna uma ferramenta essencial para a proteção financeira e reputacional dos profissionais e empresas.

Nesse cenário, o seguro de responsabilidade civil oferece respaldo ao segurar os prejuízos decorrentes de eventuais imprevistos, garantindo mais tranquilidade, previsibilidade e segurança para quem atua em um ambiente cada vez mais regulado e exigente.

O seguro de responsabilidade civil é uma proteção indispensável para profissionais da saúde, pois garante respaldo financeiro e jurídico em caso de reclamações ou processos decorrentes de danos involuntários causados a pacientes durante o exercício da profissão.

Na prática, essa cobertura preserva o patrimônio e a reputação do profissional diante de um cenário em que a judicialização na saúde cresce de forma constante. Procedimentos médicos e odontológicos, por exemplo, estão sujeitos a riscos inerentes à atividade e podem gerar demandas judiciais de alto custo.

Além de arcar com indenizações, o seguro também cobre despesas com a defesa, incluindo honorários advocatícios e periciais, proporcionando tranquilidade para que o profissional se concentre naquilo que faz de melhor: cuidar da saúde das pessoas.

Outro ponto relevante é que o seguro de responsabilidade civil ajuda a reforçar a confiança do paciente, transmitindo a mensagem de que o profissional atua de forma responsável, transparente e com segurança. Em um ambiente cada vez mais regulado e exigente, contar com essa proteção não é apenas uma decisão prudente, mas um diferencial competitivo e uma medida essencial para a continuidade e solidez da carreira.

Com uma abordagem inovadora e centrada no cliente, estabelecemos um padrão elevado no segmento, oferecendo não apenas um seguro, mas uma parceria que gera confiança e segurança. Com uma equipe de atendimento próxima e consultiva, mantemos um canal aberto para esclarecer dúvidas e personalizar soluções de acordo com as necessidades de cada profissional.

Ao optar pelo Seguro de Responsabilidade Civil da Seguros Unimed, os profissionais da saúde garantem não apenas a proteção necessária, mas também a tranquilidade para se dedicarem ao que fazem de melhor: cuidar da saúde das pessoas.

Uma das vantagens do produto é a inclusão de coberturas diferenciadas. Entre elas, destaca-se a prorrogação de vigência, que garante ao segurado proteção mesmo durante os períodos de afastamento de suas atividades. Além disso, não há franquia para honorários advocatícios, garantindo que os profissionais não sejam sobrecarregados por custos adicionais em casos de necessidade jurídica.

Uma característica inovadora do produto é a sua flexibilidade: o seguro é vinculado à especialidade do profissional e não ao local de trabalho. Assim, mesmo que o segurado atue em mais de uma instituição ou tenha consultório próprio, ele estará protegido, independentemente da quantidade de locais onde exerce sua profissão.

Em um mundo em que a segurança profissional se torna cada vez mais relevante, aderir a um Seguro de Responsabilidade Civil representa não apenas uma escolha prudente, mas um passo necessário para a consolidação de uma carreira sólida e respeitável. A proteção oferecida é uma ferramenta que promove a confiança e a tranquilidade essencial para o exercício da profissão.

Rodrigo Aguiar, Superintendente Comercial e de Produtos

*Artigo originalmente publicada na Revista Apólice #311.