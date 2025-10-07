Qualicorp anuncia a abertura de 30 vagas em São Paulo

A Qualicorp, maior administradora de benefícios de saúde do Brasil, anunciou a abertura de 30 vagas para a área de atendimento em São Paulo, todas de nível júnior e 100% presenciais. As inscrições podem ser realizadas até 10 de outubro de 2025, pela página de carreiras da companhia.

As oportunidades são afirmativas para diversidade etária, estimulando a participação de profissionais de diferentes faixas de idade. Os selecionados atuarão como consultores de relacionamento, com atendimento humanizado e suporte completo aos clientes por telefone, e-mail, chat e WhatsApp.

Segundo a empresa, o perfil buscado envolve empatia, proatividade, organização e foco em soluções, qualidades que contribuem para aprimorar a jornada do cliente e reforçar o propósito da Qualicorp de promover experiências positivas.

Além da possibilidade de integrar uma empresa que tem investido em transformação cultural — pautada em ética, colaboração, diversidade e experiência do cliente —, os contratados terão acesso a programas contínuos de treinamento e capacitação.

O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, participação nos resultados, licença maternidade e paternidade estendida, day off no aniversário, seguro de vida e auxílio-funeral. A empresa também oferece acesso à universidade corporativa, parcerias com instituições de ensino, plataformas de bem-estar como Wellhub e Zenklub, além de programas de reconhecimento por tempo de casa.