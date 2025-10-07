Seguros para pets crescem com inovação e demanda por proteção

O mercado de seguros e planos de saúde para pets tem experimentado um crescimento acelerado nos últimos anos, refletindo a transformação dos animais de estimação em membros efetivos da família. Com tutores cada vez mais conscientes da necessidade de cuidados veterinários, empresas especializadas têm buscado soluções que conciliem proteção completa, acessibilidade e tecnologia.

Em entrevista ao GuiaKast, o apresentador Tucco recebeu Luiz Gênova, CEO da APet Saúde e Angelus Seguros, para discutir as tendências do setor, os desafios enfrentados pelas empresas e como os planos de saúde para pets se consolidam como uma necessidade estratégica para tutores e profissionais do mercado. Com mais de 30 anos de experiência no setor de seguros, Gênova destacou que a previsibilidade financeira e o acesso a serviços veterinários de qualidade são elementos-chave para o sucesso dos planos, oferecendo tranquilidade em situações de acidente ou doença inesperada.

Segundo Gênova, os pets são uma extensão da família, e a contratação de um plano de saúde garante que eles recebam cuidados adequados sem que o tutor enfrente surpresas financeiras. “A APet Saúde oferece telemedicina 24 horas, cobertura nacional, atendimento simplificado e reembolso em qualquer clínica, permitindo que os tutores escolham o plano que melhor se adapta às necessidades de seus animais. Além disso, os planos são flexíveis, sem fidelidade ou multas por cancelamento, refletindo a tendência de soluções sob demanda e centradas no cliente”.

O executivo discutiu sobre os momentos ideais para contratar um plano, a gestão de condições pré-existentes e a importância de planejar a saúde do pet antes que surjam problemas mais graves. Ele reforçou que mesmo animais saudáveis se beneficiam de uma cobertura contínua, garantindo proteção preventiva.

Outro ponto abordado foi a inovação tecnológica no setor, com a APet investindo em processos digitais que tornam a contratação e o uso dos serviços simples e rápidos. Segundo o executivo, essa abordagem também permite que pequenos e médios tutores tenham acesso a serviços antes disponíveis apenas para grandes redes, democratizando o mercado de seguros pet.

A conversa também destacou desafios da indústria, como a resistência inicial de alguns tutores em investir em seguros, a necessidade de conscientização sobre riscos e custos veterinários, e a importância de serviços confiáveis em um setor em expansão. Gênova ainda ressaltou o impacto positivo da APet na gestão de custos e na previsibilidade de despesas com saúde animal, destacando que tutores bem-informados conseguem tomar decisões mais estratégicas para proteger seus pets.

O episódio completo está disponível no YouTube, apresentando visões valiosas sobre o setor de seguros para pets, inovação, tecnologia e como os tutores podem garantir proteção e tranquilidade para seus animais de estimação. Acompanhe a entrevista no GuiaKast e entenda por que os planos de saúde para pets não são apenas um diferencial, mas uma necessidade crescente no Brasil e no mundo.