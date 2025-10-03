PROAUTO: Quando a regra encontra propósito

A nova fase regulatória do mercado de proteção veicular é um passo necessário para a maturidade do ecossistema e uma conquista para o associado. Escrevo, porém, a partir de uma convicção construída ao longo da minha trajetória: mais do que celebrar normas, é preciso sustentar resultados. Na PROAUTO, sempre defendemos que a regulação sem entrega não transforma a realidade. Por isso, recebemos esse momento como um reconhecimento de um caminho que já vínhamos trilhando: governança, conformidade, transparência e, sobretudo, cuidado concreto com quem confia a sua proteção ao nosso trabalho.



Tenho afirmado, em diferentes espaços, que atuamos como se a regulação já existisse. Estruturamos processos com rastreabilidade de ponta a ponta, controles que evitam desvios e uma cultura que prioriza o associado em cada decisão. O mercado de proteção veicular nasceu para incluir e proteger quem historicamente ficou à margem de soluções tradicionais.



O mercado de proteção veicular acolhe perfis que, por características pessoais ou do veículo, enfrentaram barreiras para acessar alternativas convencionais. O mutualismo, quando praticado com seriedade, dá forma a uma comunidade que compartilha responsabilidades e benefícios. Em Belo Horizonte, berço de tantas iniciativas mutualistas, aprendemos cedo que credibilidade se constrói com consistência: presença quando o associado mais precisa, ética nas escolhas, disciplina no uso dos recursos e melhoria contínua dos serviços.



As novidades trazidas pela nova etapa regulatória — como a formalização do acompanhamento por órgãos competentes — são bem-vindas consolidam práticas que sempre tratamos como inegociáveis. Na PROAUTO, investimos na automação de fluxos, em inteligência de dados e em sistemas proprietários que aumentam previsibilidade e segurança. A integração com soluções avançadas de rastreamento e geolocalização nos permite antecipar cenários críticos, mapear áreas de risco e agir de forma proativa.



Entrega, para nós, é sinônimo de agilidade com responsabilidade. É conduzir a análise com rigor, manter comunicação clara, reduzir fricções e efetivar reparos com peças genuínas e originais sempre que aplicável. É executar indenizações com celeridade e respeito, sem atalhos que abram mão de qualidade. É, ainda, oferecer uma jornada humanizada: canais acessíveis, informação que resolve, linguagem direta e empatia em cada atendimento.



Inovamos também na relação com corretores e parceiros, pilares estratégicos do mercado de proteção veicular. O modelo de comissão recorrente que adotamos promove estabilidade para o profissional e aproxima os interesses de todos os envolvidos ao longo do tempo. Além disso, oferecemos exclusividade temporária de cotação.



Há um fato incômodo que a regulação ajuda a enfrentar: práticas oportunistas colocaram em risco a imagem do mercado de proteção veicular. A nova moldura regulatória age como um filtro. Permanecem as instituições que colocam o associado no centro, operam com profissionalismo e honram compromissos. Saem de cena as que confundem flexibilidade com improviso. Esse movimento nos interessa porque eleva o padrão e cria um ambiente de confiança — e confiança é o ativo essencial de qualquer proposta de proteção.



Na prática, iniciamos um novo capítulo em que regras mais claras exigem escolhas mais firmes. A PROAUTO entra nessa etapa com experiência, estrutura e propósito. Vamos ampliar presença, nos aproximar ainda mais das comunidades locais e seguir investindo em tecnologia e gente. Queremos ser reconhecidos não apenas pelo discurso, mas pela consistência do que entregamos: proteção que funciona, atendimento que acolhe, reparo que resolve, indenização que chega, parceria que permanece.

Leandro Costa Ramos, presidente da PROAUTO.

*Artigo originalmente publicada na Revista Apólice #311.