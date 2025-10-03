‘Mapfre na Favela’ chega a maior favela do Brasil

A Mapfre, companhia global de seguros e referência de atuação em sustentabilidade, expandiu o projeto ‘MAPFRE na Favela’, iniciativa que leva acesso a seguros a comunidades periféricas e demonstra a integração de práticas sustentáveis à estratégia e ao modelo de negócios da empresa. A expansão chega à comunidade Sol Nascente, no Distrito Federal, considerada a maior favela do país em número de domicílios. Com mais de 32 mil residências, a comunidade enfrenta carências históricas de infraestrutura, mas abriga uma rede dinâmica de pequenos comércios e serviços, como salões de beleza, oficinas, cozinhas improvisadas, entre outros, dentro das próprias casas.

O lançamento oficial da expansão do projeto foi realizado em um evento na comunidade, com a participação de lideranças locais, representantes do G10 Favelas e executivos da seguradora. O objetivo é aproximar o seguro de trabalhadores que, embora movimentem a economia local, têm uma demanda reprimida por produtos de proteção e segurança que atendam às suas necessidades como micro e pequenos empreendedores.

“O seguro é uma ferramenta fundamental para promover equilíbrio econômico e proteção social, especialmente em comunidades onde a vulnerabilidade é maior. Nosso compromisso é criar estabilidade por meio da cultura da prevenção e poder proporcionar isso à comunidade Sol Nascente. O projeto ‘MAPFRE na Favela’ é um passo estratégico para ampliar a inclusão e mostrar que o seguro é um direito de todos”, reforça Fátima Lima, diretora de Sustentabilidade da MAPFRE.



Proteção para negócios e equipamentos De acordo com o Data Favela, instituto de pesquisa que estuda a economia e o comportamento dos moradores das favelas brasileiras, mais de 17 milhões de brasileiros vivem em 12,3 mil favelas, movimentando cerca de R$ 300 bilhões por ano. Entre eles, 5,2 milhões atuam como empreendedores, a maioria de maneira informal. Sem acesso a instrumentos de proteção, muitos desses trabalhadores veem seus negócios ameaçados por imprevistos cotidianos como incêndios, furtos ou quebra de equipamentos. Para ajudar a reverter essa realidade, a MAPFRE desenvolveu três soluções para esse público, com preços acessíveis e contratação simplificada:

MAPFRE Meu Trampo: seguro voltado a empreendedores informais, que pode ser contratado com CPF, com coberturas contra incêndio, raio ou explosão e diversas assistências emergenciais.



seguro voltado a empreendedores informais, que pode ser contratado com CPF, com coberturas contra incêndio, raio ou explosão e diversas assistências emergenciais. MAPFRE Meu Bem Protegido: seguro para equipamentos e instrumentos de trabalho, fundamentais para a continuidade do negócio e geração de renda.



seguro para equipamentos e instrumentos de trabalho, fundamentais para a continuidade do negócio e geração de renda. MAPFRE Minha Vida: seguro de decesso, com assistência funerária que oferece descontos em consultas, exames e medicamentos.

Projeto ganha capilaridade



A chegada ao Distrito Federal é fruto de uma parceria com o G10 Favelas, grupo que reúne lideranças comunitárias e iniciativas sociais em territórios de todo o país. A aliança permite que o projeto circule de forma mais orgânica dentro da comunidade, com apoio de lideranças locais para explicar as vantagens da proteção financeira e quebrar barreiras de desinformação que ainda afastam esse público do setor segurador.Para a MAPFRE, trata-se de um movimento que une estratégia de negócios e impacto social. “Estamos fortalecendo a função social do seguro ao mesmo tempo em que criamos condições para que os empreendedores locais protejam seu trabalho e seus sonhos”, destacou Fátima Lima.

“Com a oferta de microsseguros acessíveis, estamos proporcionando uma rede de segurança para aqueles que trabalham duro para melhorar suas vidas e suas comunidades. Esta iniciativa é um grande passo para a inclusão financeira e a proteção dos sonhos de muitos empreendedores de favelas”, afirma Gilson Rodrigues, presidente do G10 Bank, instituição que atua como representante de seguros da Mapfre.

Com a expansão para a favela Sol Nascente, a companhia planeja levar o projeto a outros territórios periféricos do Brasil ao longo do próximo ano, em um movimento que une estratégia de negócios, inovação e impacto social de longo prazo.