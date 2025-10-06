MetLife apresenta nova diretora comercial regional

A MetLife anuncia a chegada de Vanessa Kischner como Diretoria Comercial Regional RJ, ES, N e NE. Com mais de 25 anos de experiência no setor e dedicação ao atendimento de corretores de seguros, a executiva teve passagens marcantes em empresas como Amil Saúde, Allianz Seguros e Unibanco AIG Seguros e Previdência.

A reestruturação da área reforça o objetivo da MetLife de consolidar em sua atuação em estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de ampliar sua participação nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. “Estamos muito felizes com a chegada de Vanessa e certos de que sua experiência impulsionará ainda mais os resultados em estados importantes para o olhar da companhia e desenvolvimento destes mercados do país”, comenta Ramon Gomez, Vice-presidente comercial da MetLife.