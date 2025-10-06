A Superintendência de Seguros Privados (Susep) recebeu, na última sexta-feira (3), em seu escritório em São Paulo, representantes da Força Associativa Nacional (FAN) e de outras entidades do setor. O objetivo do encontro foi discutir e esclarecer algumas das sugestões apresentadas à Consulta Pública nº 02/2025, referente à minuta de Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que objetiva estabelecer as normas gerais aplicáveis às operações de proteção patrimonial mutualista.

Pela Susep, participaram da reunião o diretor Carlos Queiroz; o coordenador-geral de Regulação Prudencial, Societária e de Governança, César Neves; o coordenador-geral de Regulação de Conduta de Mercado, Diogo Ornellas; a coordenadora da Assessoria Técnica da Superintendência, Marcia Calvano; e a chefe de Gabinete, Ylana Lira.

Com o encerramento da Consulta Pública nº 02/2025, em 1º de outubro, a Susep iniciou a análise das contribuições recebidas. A pedido da FAN, representantes do setor foram recebidos pela Autarquia para detalhar algumas das sugestões encaminhadas à minuta da proposta normativa.

A Susep reforça seu compromisso com o diálogo e a transparência no processo de regulamentação da Lei Complementar nº 213/2025.