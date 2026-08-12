Idis debate impactos da longevidade no mercado de trabalho

O Instituto pela Diversidade e Inclusão no setor de Seguros (Idis) realizará no dia 1º de outubro, o evento ‘Longevidade Ativa’, voltado à discussão sobre os impactos do aumento da expectativa de vida no mercado de trabalho. O encontro acontecerá das 9h às 13h, na Escola de Negócios e Seguros (ENS), com participação presencial e transmissão ao vivo.

A programação abordará temas relacionados à transformação das relações profissionais diante do envelhecimento da população, incluindo diversidade geracional, liderança e desenvolvimento de pessoas.

A organização destaca que a proposta do encontro é discutir como as mudanças demográficas e o aumento da longevidade estão alterando o ambiente de trabalho e exigindo novas abordagens por parte das empresas.

Nos próximos dias, o Idis deverá divulgar os palestrantes, a programação completa e outros conteúdos relacionados às discussões que serão apresentadas durante o encontro. As inscrições e demais informações sobre o evento estão disponíveis na página do Longevidade Ativa.

N.G.